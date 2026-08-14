La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 14 de agosto se tiene previsto una concentración a las 10 horas en el Cine Villa Olímpica, con motivo del Foro de Información y Análisis de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en el que se analizará su funcionamiento.

El grupo Solidaridad Militante con Cuba estará las 11 horas en el Zócalo, a 100 años del nacimiento de Fidel Castro realizarán la jornada "¡La solidaridad no se detiene!", en la que Ilevarán a cabo diversas actividades artísticas culturales; así como acopio de alimentos y medicamentos.

Representantes de la iniciativa Libertad para Morir se reunirán a las 11 horas, en el Centro Nacional de las Artes, para la recolección de firmas a favor de la propuesta ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

El Frente por la Defensa de los Pueblos de Milpa Alta se reunirá a las 16 horas en Gabino Barreda número 2, San Pedro Atocpan, para hablar sobre la protección de la propiedad comunal, la tierra, el agua, los bosques y la cultura náhuatl frente a proyectos urbanos e inmobiliarios.

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Aficionados del Club Toluca estarán a las 19 horas, en el Hotel Camino Real del Pedregal, para una serenata en apoyo al equipo Diablos Rojos del Toluca, previo al partido de Atlante vs Toluca, que se disputará el sábado 15 de agosto en el Estadio Banorte.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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Vecinos se manifestarán a las 11 horas en el Deportivo "José Gorostiza", en Coyoacán, en contra de los trabajos de remodelación que se realizarán en el deportivo ya que presuntamente esto podría generar un cierre total del lugar y de los espacios recreativos en la zona, además denuncian no haber sido consultados para llevar a cabo dichas obras.

El Consejo del Valle de Anáhuac protestará al mediodía en la Secretaría de Vivienda para pedir ser incorporados a programas de vivienda.

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