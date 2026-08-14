Metrópoli | 14-08-26 | 03:15 |

Teoloyucan, Méx.— En el pueblo de Santa María Caliacac, los vecinos señalaron que el gobierno federal presuntamente incumplió acuerdos relacionados al proyecto del Tren México-Querétaro, al intentar demoler una parte del puente peatonal, acción que impidieron la noche del miércoles.

“Sólo se va a mover este puente cuando tengamos uno permanente”, aseguró Elizabeth, vecina de Teoloyucan.

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