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Teoloyucan, Méx.— En el pueblo de Santa María Caliacac, los vecinos señalaron que el gobierno federal presuntamente incumplió acuerdos relacionados al proyecto del Tren México-Querétaro, al intentar demoler una parte del puente peatonal, acción que impidieron la noche del miércoles.
“Sólo se va a mover este puente cuando tengamos uno permanente”, aseguró Elizabeth, vecina de Teoloyucan.
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