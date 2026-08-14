Metrópoli | 14-08-26 | 03:31 |

Chalco, Méx.— Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Cristian Daniel “N” por su probable participación en el delito de robo con la agravante del asesinato de Alberto, estudiante de la FES Zaragoza de la UNAM durante un asalto a una unidad de transporte público, sobre la México-Puebla, a la altura del municipio de Ixtapaluca.

El pasado 16 de julio, el estudiante se resistió al robo y le dispararon. Tras indagatorias, la fiscalía mexiquense ubicó un vehículo que se utilizó en el atraco y era conducido por el imputado, quien fue detenido.

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