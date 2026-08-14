La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista una “lista negra”, después de que la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, mostró a personas usuarias de redes sociales relacionadas con una narrativa contra el llamado proyecto de transformación.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que lo que mostró Alcalde fue “cómo funcionan las redes”.

“Les invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa de Derecho de Réplica de Luisa María y lo que ayer dice Luisa María. Luisa lo que dice es: ‘viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la Presidenta’”, dijo.

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La consejera jurídica Luisa María Alcalde en la conferencia “Derecho de Réplica” del 12 de agosto de 2026. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

“Mostró cómo funcionan las redes hoy, nunca dijo ‘esta es la lista de quién sabe qué’”, expresó al asegurar que “hay la mayor libertad de expresión de la historia”.

“¿A quién se le censura, a quién? A nadie”, expresó la titular del Ejecutivo federal al volver a rechazar que exista una “lista negra de Sheinbaum”.

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Acusó que la oposición se va a “dejar venir” ahora por el retiro de su visa estadounidense que anunció Andrés Manuel “Andy” López Beltrán.

“¿Ve que con esta decisión puede ser un mensaje contra el movimiento?”, se le preguntó.

“Bueno, ya lo dije. Yo pienso que mucho de esto no tiene razones de seguridad, sino más bien políticas, y no sé exactamente de qué área del gobierno de Estados Unidos venga. Es importante decir cuando vemos situaciones injerencistas en nuestro país (...)”, respondió al señalar que respeta a Donald Trump y que a su gobierno no le avisan del retiro de visas.

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Expresó que “la mejor forma de relacionarse es no achicarse. ¿Por qué vamos a bajar la cabeza, por qué nos vamos a arrodillar, por qué vamos a tener miedo? No, somos un país grandioso y estamos dando resultados y la gente está contenta. Entonces vamos a seguir buscando una buena relación, pero también mencionando cuando quieren que hagamos cosas que consideramos que no son correctas, así sin más”.

¿Qué hemos hecho nosotros para censurar a alguien?: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas de políticos de oposición y usuarios de redes sociales que condenaron la exhibición de periodistas y cuentas que difunden mensajes anti Cuarta Transformación, de acuerdo con la consejera jurídica, Luisa María Alcalde y su conferencia semanal “Derecho de Réplica”.

“¿Qué hemos hecho nosotros para censurar a alguien?, ¿qué hemos hecho? Nada. Derecho de réplica, eso sí, es más, es constitucional. O sea, si no hubiera esta conferencia, si yo no tuviera mis espacios de información, pues ¿qué pasaría?, que la gente solo se informaría de lo que dicen los medios de uno o las redes de uno”, expresó.

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“Lo único que decimos es: ‘miren lo que pasa en las redes, esto pasa’. Eso fue lo único que hizo Luisa. Las redes funcionan de esta manera (...) Se dieron ejemplos de cómo algo que viene en contra del gobierno. Después lo toma una red de derecha internacional para afectar al gobierno y tratar de generar una opinión pública distinta, eso fue lo que se dijo”, reiteró.

Sheinbaum Pardo aseguró que durante las mañaneras, da la palabra a distintos medios de comunicación tradicionales así como independientes y alternativos.

“De las listas, (dicen) ‘La verdad absoluta de la presidenta, la presidenta no acepta que vengan aquí los panistas y los priistas a debatir’. Bueno, para eso está el Congreso, allá que debatan. Y aquí, hay periodistas de todos los medios: TV Azteca viene aquí, nomás que nunca pregunta. Vienen medios alternativos, todas las televisoras están aquí, vienen los medios estatales, viene Reforma, viene El Universal, viene El Heraldo (de México), viene Milenio y busco darles la palabra a todos. Ah, no, pero la presidenta es autoritaria”, dijo.

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La Mandataria también aseguró que nunca ha censurado a periodistas como Carmen Aristegui, como se hizo en gobiernos pasados tras la publicación del reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”. Por lo que, aseguró, las reacciones y respuestas de periodistas exhibidas por Luisa María Alcalde, “es la mejor demostración que hay libertad de expresión”.

“Carmen Aristegui puede decir lo que ella quiera en su programa. ¿Quién le dice que no?, ¿quién le llama por teléfono al dueño de la radio a decirle: ‘oye, corre a Carmen Aristegui’. Porque eso lo hizo Calderón o Peña, Peña. (...) Ahora, Aristegui, ¿quién la está censurando? Nadie. ¿Quién ha censurado a TV Azteca?, que se la pasa diciendo una cantidad de sarta de mentiras tremendas, nadie.. ¿Quién ha censurado a varios, Azucena cuando habla mal de nosotros? Nadie, nadie censura”, afirmó.

En Palacio Nacional, señaló que su gobierno busca el derecho de réplica o envían cartas a medios de comunicación para aclarar temas. Sheinbaum Pardo indicó que las conferencias semanales de Luisa María Alcalde proporcionan información faltante en notas periodísticas y reportajes de medios de comunicación y asisten funcionarios para precisar contenidos.

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“Hay libertad de expresión en México y los que andan diciendo que la ‘lista de Sheinbaum’ lo saben, porque ellos vivieron a Peña Nieto, a Calderón, la mayoría de ellos vivió a Fox, a Zedillo, a Salinas de Gortari y a los gobiernos de antes de autoritarismo tremendo. Todos vivieron las llamadas por teléfono, el dinero que les daban: ‘te apoyo por acá, pero no hables de esto’. Todos lo vivieron, ahora ya no hay eso, pero hay libertad de expresión total y absoluta”, expresó.

Derechos de las audiencias busca establecer códigos de ética en medios de comunicación

La Jefa del Ejecutivo también reiteró que la propuesta de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México solo busca que medios de comunicación establezcan un código de ética y un defensor de las audiencias, más no pretende “sancionarlos” en caso de que “engañen” al público.

“Entonces, nosotros estamos muy tranquilos, trabajando todos los días por el pueblo de México. Y la mañanera se va a mantener porque es indispensable informar a la gente y debatir de la vida pública de México”, señaló esta mañana.

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