Horas antes de que la Selección Mexicana dispute el compromiso más trascendental de su camino en la Copa del Mundo 2026, el Ángel de la Independencia volvió a teñirse de verde, blanco y rojo.

El emblemático punto de reunión del futbol mexicano se convirtió una vez más en el escenario donde cientos de aficionados expresaron su confianza en el equipo de Javier Aguirre, convencidos de que el combinado nacional tiene argumentos suficientes para seguir haciendo historia en casa y derrotar a Ecuador.

Impulsados por el entusiasmo que han generado las recientes actuaciones del Tri y aferrados a la ilusión de ver al equipo aprovechar la fortaleza que representa jugar en el Estadio Azteca, cerca de 150 aficionados se dieron cita en el corazón de la capital para enviar un mensaje de apoyo.

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Entre cánticos, banderas y muestras de orgullo nacional, la afición dejó claro que sueña con acompañar a México en una noche que puede marcar el rumbo de su participación mundialista.

¡LA LLUVIA NO APAGA EL ÁNIMO! 🤣🙌🏻🇲🇽



La gente continúa llegando al banderazo en apoyo a la Selección Mexicana pic.twitter.com/c4EOjnV44D — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 30, 2026

"Venimos para apoyar a la Selección Mexicana. Nos enteramos por la mañana y decidimos venir. Llegamos desde Michoacán y estamos seguros de que el equipo seguirá avanzando de ronda y logrará hacer historia. Mañana ganamos 3-0, con goles de Julián Quiñones y el estreno goleador de Santiago Giménez", mencionó José Luis Gutiérrez, aficionado del Tricolor.

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Con la llegada de la noche, y sin importar la lluvia, el ánimo no decayó, permitiendo a los asistentes cantar, convivir y disfrutar de la música que los hizo bailar durante varias horas.

"Queremos estar con el equipo, aunque sea a la distancia. No nos importa la lluvia; esta es una muestra de respaldo para la Selección aquí, en nuestro país", recalcó Jorge Suárez, quien viajó desde Los Ángeles para asistir al partido junto a su hijo.