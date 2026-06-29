Ecuador será el rival de la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final del Mundial y mañana buscará un triunfo histórico, en un recinto que parece inexpugnable: El Estadio Azteca.

El combinado sudamericano no tendrá que lidiar únicamente con 11 mexicanos dentro de la cancha del Coloso de Santa Úrsula, deberá enfrentarse a un monstruo de más de 80 mil cabezas.

No será sencillo para alguno; sin embargo, el Tricolor tiene a favor la localía y un recinto que nunca lo ha visto caer en partidos de Copa del Mundo. Este martes, México vivirá su partido duelo 10 en justas mundialistas y nunca ha sido derrotado.

Los primeros tres fueron en el Mundial México 1970. El Tricolor empató (0-0) frente a Unión Soviética, además de que venció a El Salvador (4-0) y Bélgica (1-0).

Para México 1986, la Selección Nacional se impuso de nuevo (1-2) a Bélgica e Irak (1-0); frente a Paraguay, empató a un gol.

Ya en octavos de final, los verdes se impusieron (2-0) a Bulgaria, con aquel inolvidable golazo de Manuel Negrete, único de los 10 partidos a matar o morir en Copas del Mundo que ha ganado (dos empates y siete caídas).

[Publicidad]

Ahora, en Norteamérica 2026, suma dos triunfos en el Coloso de Santa Úrsula y buscará alargar el idilio con el recinto capitalino.

México tiene una complicada misión, pero de su lado está una fortaleza que parece inexpugnable y mañana será resguardada por miles de aficionados con una ilusión nunca antes vista, porque quieren seguir con vida en la Copa del Mundo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.