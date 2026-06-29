Monterrey.— La Sultana del Norte vivirá su última noche mundialista con un duelo de alto voltaje entre Países Bajos y Marruecos, en los dieciseisavos de final.

La selección neerlandesa llega como líder de su grupo, con siete puntos, tras empatar con Japón y vencer con autoridad a Suecia y Túnez. Marruecos también sumó siete unidades y terminó segundo de su sector, sólo detrás de Brasil, por diferencia de goles.

El antecedente entre ambos equipos añade tensión al duelo. En cuatro enfrentamientos, cada uno suma dos victorias. En Mundiales, sólo se cruzaron en 1994, con triunfo (2-1) para Países Bajos.

Ronald Koeman reconoció la exigencia del partido: “Marruecos es un rival fuerte, un duelo temprano y de gran nivel. Los respetamos, pero sabemos cómo competirles. El mejor gana”.

El técnico neerlandés también habló del posible desenlace desde el punto penal en el estadio Monterrey: “Si llegamos a los penaltis, tenemos que ganar. Hay presión, hay experiencia y debemos estar listos para todo escenario”.

Del lado africano, Mohamed Ouahbi restó importancia a las etiquetas: “Me da igual si somos favoritos o no. Lo importante es lo que pasa en la cancha. Debemos representar a Marruecos con identidad y carácter”.

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El técnico de los marroquíes destacó el crecimiento de su equipo en el torneo.

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