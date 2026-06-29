Después de un cierre de fase de grupos lleno de tensión y combinaciones al límite, la Selección Mexicana ya tiene definido su camino en los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026: Ecuador será el obstáculo a superar, mañana por la noche, en el Estadio Ciudad de México.

Un duelo que pondrá a prueba el momento del Tricolor ante uno de los equipos más consistentes de Sudamérica y que, por su presente, promete ser todo menos sencillo.

El cuadro ecuatoriano se presenta como un rival incómodo, respaldado por una sólida defensa, equilibrio en el mediocampo y un ataque veloz.

Virtudes que ya le permitieron dar un golpe de autoridad al imponerse a Alemania y que confirman que México no tendrá margen de error en su primer partido a eliminación directa dentro de esta Copa del Mundo.

A esto se suma una racha favorable para los sudamericanos, que acumulan cuatro partidos sin perder ante el Tricolor, con tres empates y una victoria, conseguida en un amistoso, en 2021.

En total, son cinco años sin que el cuadro nacional logre imponerse sobre Ecuador, una estadística que añade presión a su próximo enfrentamiento y refuerza la idea de que no será un rival a modo.

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Se ha convertido en un adversario que suele complicarle las cosas a los mexicanos.

No obstante, en el historial general, el equipo dirigido por Javier Aguirre mantiene una hegemonía en partidos oficiales, con cuatro triunfos y dos empates, en siete compromisos. Entre esos, destaca el triunfo (2-1) en la Copa del Mundo Corea del Sur-Japón 2002, uno de los duelos más recordados entre ambas selecciones.

La más reciente victoria mexicana sobre Ecuador en compromiso oficial se dio en la Copa América 2007, cuando —con goles de Nery Castillo y Omar Bravo— el conjunto entonces dirigido por Hugo Sánchez se quedó con tres unidades, en la fase de grupos.

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