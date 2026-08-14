La cachorra de tigre de bengala blanco que fue asegurada dentro de un automóvil en las inmediaciones de la Central de Abastos de la Ciudad de México el miércoles pasado, ya fue trasladada a una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la felina fue entregada en custodia temporal a la Unidad de Brigada Animal; posteriormente, la dependencia realizó las gestiones necesarias para trasladarlo a la UMA Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros Fundación Invictus.

Cachorra de tigre de bengala blanco fue entregada en custodia temporal a la Unidad de Brigada Animal. Foto: Especial

Explicó que el sitio cuenta con la autorización requerida por la Semarnat para su funcionamiento, y ofrece las instalaciones, el personal y la atención especializada que requiere la tigresa. Por lo que la cachorra permanecerá en cuarentena y revisión, hasta que sea viable su traslado al lugar donde permanecerá en resguardo.

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Además, señaló que el tigre de bengala está enlistada entre las especies en peligro de extinción cuyo comercio deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia, de acuerdo con el Apéndice I de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).

La Profepa recordó que la felina había sido asegurada por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y, en respuesta a una solicitud del Ministerio Público, personal especializado asistió al sitio como perito en materia de fauna silvestre, para coadyuvar en la identificación inicial del ejemplar, verificar su marcaje y evaluar si acredita su legal procedencia, con el objeto de coadyuvar en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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“El ejemplar, de aproximadamente cinco meses de edad, se encontraba en aparentes buenas condiciones. Respecto del sistema de marcaje, luego de escanear todo el cuerpo del animal, no se detectó su presencia, lo que coincide con la falta de documentación que acredite la legal posesión del felino”, expresó la Profepa este viernes.

Cachorra de tigre de bengala blanco fue entregada en custodia temporal a la Unidad de Brigada Animal. Foto: Especial

El miércoles pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvo a un hombre de 30 años por llevar en su vehículo a esta cría. El ejemplar, en peligro de extinción, estaba en el asiento del copiloto de una camioneta y fue visto por un motociclista que alertó a las autoridades, mientras estaba estacionado en la Central de Abastos. Ante la denuncia ciudadana, el hombre que transportaba al cachorro no mostró ninguna documentación que acredite la legal propiedad y traslado del animal.

Cachorra de tigre de bengala blanco fue entregada en custodia temporal a la Unidad de Brigada Animal. Foto: Especial