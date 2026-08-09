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El gobernador de Nuevo León, Samuel García encabezó la Jornada Nacional de Reforestación en La Huasteca, donde fueron sembrados más de 2 mil 500 árboles y plantas de diferentes especies en un área de tres hectáreas.
Durante la actividad, convocada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal reafirmó el compromiso de su administración con la recuperación de áreas verdes y la reforestación del estado.
En La Huasteca se plantaron especies nativas como anacahuitas, mezquites, huizaches y magueyes, además de ejemplares de plantas consideradas en riesgo de desaparecer.
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Desde el paraje turístico, García Sepúlveda participó en un enlace vía satélite con el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en Puebla, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la jornada nacional, instrumentada a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El gobernador destacó que, durante su administración, se han sembrado más de un millón 100 mil árboles en la zona metropolitana de Monterrey y la Sierra Madre Oriental.
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Asimismo, señaló que el estado desarrolla proyectos como Bosques del Agua, enfocado en la siembra de árboles y plántulas en la Sierra Madre, y Bosques Ciudadanos, mediante el cual se busca incorporar árboles de talla grande en avenidas, plazas y parques.
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García Sepúlveda afirmó que su gobierno busca transformar espacios de concreto en áreas verdes y puso como ejemplo la reforestación realizada en la Macroplaza.
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En la jornada participaron más de 300 personas en Nuevo León, entre funcionarios federales y estatales, brigadas contra incendios, integrantes de comunidades ejidales, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Jornada Nacional de Reforestación se realizó de manera simultánea en los 32 estados del país, con actividades en 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios y una superficie de 32 mil 184 hectáreas.
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De acuerdo con la convocatoria nacional, en las actividades participaron más de 235 mil personas, con la meta de plantar 6.6 millones de árboles y plantas.
Previo al inicio de la jornada, Samuel García encabezó una rodada desde la entrada de La Huasteca hasta la Presa Rompepicos, en la que participaron más de 200 ciclistas.
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