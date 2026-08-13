La cría de tigre de bengala albino que fue asegurada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) a un sujeto que viajaba en una camioneta por la Central de Abastos de la Ciudad de México ya fue entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el Estado de México.

La SSC informó que la entrega de realizó conforme a los protocolos que requería la tigresa, la cual fue acompañamiento de un médico veterinario especialista desde su salida de las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BV), en Xochimilco, hasta las instalaciones de la PROFEPA, en Boulevard del Pípila, en la colonia Lomas de Tecamachalco, en el municipio de Naucalpan, del Estado de México.

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El animal silvestre quedó bajo resguardo de la dependencia federal para los efectos legales conducentes.

El sujeto que viajaba con el felino no pudo acreditar su legal posesión, por lo que fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público federal.

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