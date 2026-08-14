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Reynosa, Tamps. - Una falla en el cableado del cuarto de máquinas dejó sin energía eléctrica al Hospital de Zona número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Reynosa, Tamaulipas.
Mónica Edith Gálvez López, directora de esta clínica, dio a conocer que desde las 4 de la mañana, su equipo de conservación se dedicó a reparar este desperfecto.
"En estos momentos nuestra planta emergente está en funciones, los pacientes críticos están siendo trasladados al Hospital 270, General y Materno Infantil", dijo.
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Comentó que además están trabajando en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad para restablecer lo antes posible la energía eléctrica.
Trascendió que la planta de energía evitó la interrupción del servicio en la mayoría de las áreas del hospital, especialmente en quirófanos.
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