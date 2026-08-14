Reynosa.— Las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump para acabar con el “turismo de parto” están propiciando la expansión de un negocio que se ha convertido en el más solicitado entre las familias de esta frontera: el transporte escolar entre ambos países.

Son empresas que ofrecen el servicio de traslado para niños nacidos en la Unión Americana que estudian en escuelas del Valle de Texas, cuyos padres son mexicanos y no los pueden llevar por temor de perder su visa de turista o porque ya les fue retirado el documento.

Ante ello, estas firmas están abriendo nuevas rutas en Reynosa, Tamaulipas, y también aumentan sus cuotas. Y aunque en las fronteras tamaulipecas los casos de cancelación de visas son pocos, el miedo de los padres va en incremento, pues en otros estados fronterizos, como Chihuahua y Baja California, las revisiones por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza son exhaustivas.

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El traslado

Ante este temor generalizado, los padres de familia están optando por pagar para enviar a sus hijos a la escuela en camionetas tipo Van que salen de Reynosa y los llevan directo a escuelas en Hidalgo, McAllen, San Juan, Palm View, Pharr y Mission, en Texas.

Todos estos vehículos cumplen con los requisitos de Estados Unidos en materia vial y sus choferes son ciudadanos de ese país.

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El único requisito es que los menores lleven su pasaporte o acta de nacimiento estadounidense; los padres deben firmar un contrato en el que se comprometen a pagar de 46 a 65 dólares por alumno, dependiendo el lugar desde donde los trasladarán.

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Quienes viajan del centro de Reynosa o colonias cercanas al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo pagan 45 dólares para ser llevados a escuelas de Hidalgo, McAllen, San Juan o Palm View. Hay otras rutas que cubren la zona poniente o la periferia de la ciudad y el costo sube a 65 dólares.

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“Nosotros tenemos tres bases donde los papás llevan a los niños, salimos a las 4:45 de la mañana y tienen que estar 10 minutos antes (...) para que los niños lleguen a tiempo, el costo es de 55 dólares”, informó el chofer de uno de estos transportes.

Dijo que todo el personal es estadounidense y cuentan con siete Vans que a diario trasladan a unos 50 alumnos.

“En este ciclo [escolar] que va a empezar ya tenemos 80 registros, aumentó mucho [la demanda] porque los papás tienen miedo de que les quiten la visa.

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“A una mamá del grupo se la acaban de quitar y ya no va a mandar al niño porque en una emergencia no podrá cruzar a Estados Unidos”, explica el chofer.

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Un sacrificio

Enviar a sus hijos en transporte particular fue la mejor opción que encontró Laura Cantú para que sus dos hijos, nacidos en Estados Unidos, puedan volver a la escuela.

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La mujer, residente de Reynosa, dice que está dispuesta a pagar 130 dólares semanales para que sus hijos continúen en escuelas estadounidenses. Laura llevaba a sus dos hijos a la escuela en McAllen y cruzaba el Puente Reynosa-Hidalgo a las 5 de la mañana.

Sin embargo, al darse algunos casos de retiro de visas a padres mexicanos, a partir del lunes 17 de agosto, sus hijos serán trasladados en transporte particular.

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“Llevaba a mis hijos y otro alumno dos veces a la semana, y los otros tres días los llevaba otra mamá. Esos días yo me quedaba haciendo compras o simplemente perdiendo el tiempo, pero ahora ya están quitando las visas porque piensan que trabajamos en Estados Unidos. No dan oportunidad de defendernos, simplemente te quitan la visa”, expone la mujer.

Asegura que, como ella, existen muchos padres de familia que están dispuestos a contratar el transporte escolar y evitar así la cancelación de su visa de turista.

“Mis gastos se van a incrementar porque tendré que pagar 130 dólares [a la semana], pero me voy a sentir más segura porque la visa es indispensable para nosotros; en caso de emergencia podemos ir por nuestros hijos”, dice.

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Bajan los cruces

Los reportes de decenas de personas a quienes en los últimos días les ha sido retirada la visa por el llamado turismo de maternidad o de parto ha generado incertidumbre y miedo en las familias de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. En las últimas horas se ha reportado también una significativa baja de los cruces fronterizos en Ciudad Juárez.

En recorridos realizados este jueves por EL UNIVERSAL en el Puente Libre o Córdova Américas y el Paso del Norte se observó una disminución en la fila para cruzar a El Paso, cuando en días atrás los reportes de los automovilistas señalaban que hasta dos horas o más tardaban en cruzar.

En el Puente Libre, hacia el mediodía la fila para cruzar era casi a la llegada de la aduana mexicana, cuando comúnmente esa fila llega hasta la avenida Abraham Lincoln, frente a las oficinas de gobierno conocidas como Pueblito Mexicano, a aproximadamente 1.8 kilómetros de la garita de la aduana de ese cruce internacional. En otros cruces, como el Paso del Norte, también se reportaron bajas filas, al igual que en el Ysleta-Zaragoza, incluso en la Línea Express.

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En testimonios recabados por este diario, usuarias de los cruces internacionales dijeron que prefieren esperar a que “la situación se calme” para volver a cruzar.

“Yo tuve a mi hijo en El Paso, pero fue una situación que no decidí yo. Fui de visita y tuve una complicación médica y mi hijo menor tuvo que nacer en el hospital allá. Pagué, mi hijo no estudia allá, pero no quiero pasar porque ahorita existe el miedo de que me la vayan a quitar [la visa]. El domingo pasé con todo y chamaco y no pasó nada, pero espero mejor a que esta situación baje”, expresó Mariana.

No es la única, muchas madres están en la misma situación.

“Todos los días llevo a mi hijo a la escuela, está aquí cruzando el Puente Libre, pero ahora mejor aquí lo espero a que cruce caminando y regrese igual. ¿A qué nos arriesgamos?”, expuso otra mujer, que prefirió no dar su nombre por motivos de seguridad.

El miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que defiende “la integridad de la ciudadanía estadounidense” e informó de la creación de un grupo de trabajo para acabar con el turismo de maternidad; reportó que más de 600 visados a ciudadanos extranjeros de todo el mundo han sido revocados.

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