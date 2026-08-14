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Enrique Inzunza, acusado junto a otros funcionarios y exfuncionarios de narcotráfico, compartió un desplegado de la bancada de Morena en el Senado de la República para respaldar a Andrés Manuel López Beltrán, luego que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa.
A través de redes sociales, el senador aseguró que su compromiso y el de sus compañeros es defender la dignidad, independencia y soberanía de México.
Los morenistas acusaron a quienes "durante años estuvieron vinculados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses contrarios al bienestar de las mayorías o nexos con el crimen organizado, no tienen autoridad moral para dictar lecciones al movimiento que ha transformado la vida pública del país", dice el comunicado.
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En este también, los senador afirman que se trata de una campaña en su contra por defender la justicia social, la democracia, la igualdad y la soberanía nacional. Por lo que aseguraron, no cederan "ante presiones, amenazas, campañas de desinformación ni intereses particulares o extranjeros".
Informaron que como integrantes de la Cámara Alta tiene la obligación de garantizar que no permitirán la injerencia extranjera en los asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México.
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"Frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, las Senadoras y Senadores de la Transformación responderemos con firmeza parlamentaria, responsabilidad legislativa y resultados para la gente", dijeron.
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El desplegado fue firmado por los siguiente senadores:
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- Moisés Ignacio Mier Velazco
- Laura Itzel Castillo Juarez
- Verónica Noemí Camino Farjat
- María Martina Kantún Can
- Adán Augusto López Hernández
- Lilia Margarita Valdéz Martínez Trasviña
- Óscar Cantón Zetina
- Higinio Martínez Miranda
- Cuauhtémoc Ochoa Fernández
- Miguel Ángel Yunes Márquez
- Heriberto Marcelo Aguilar Castillo
- José Antonio Cruz Álvarez Lima
- Alejandra Berenice Arias Trevilla
- Francisco Alejandro Carrillo Flores
- Alfonso Cepeda Salas
- María Guadalupe Chavira De La Rosa
- Francisco Chíguil Figueroa
- Ana Francis Chiquete Elizalde
- Javier Corral Jurado
Sin mencionar a Andy, Landau sube mensaje a redes; “¿estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas", dice
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bmc
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