Enrique Inzunza, acusado junto a otros funcionarios y exfuncionarios de narcotráfico, compartió un desplegado de la bancada de Morena en el Senado de la República para respaldar a Andrés Manuel López Beltrán, luego que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa.

A través de redes sociales, el senador aseguró que su compromiso y el de sus compañeros es defender la dignidad, independencia y soberanía de México.

Los morenistas acusaron a quienes "durante años estuvieron vinculados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses contrarios al bienestar de las mayorías o nexos con el crimen organizado, no tienen autoridad moral para dictar lecciones al movimiento que ha transformado la vida pública del país", dice el comunicado.

Lee también Sheinbaum rechaza tensión por respuesta de Andy López a EU tras retiro de visa; tiene derecho a escribir lo que decida, dice

En este también, los senador afirman que se trata de una campaña en su contra por defender la justicia social, la democracia, la igualdad y la soberanía nacional. Por lo que aseguraron, no cederan "ante presiones, amenazas, campañas de desinformación ni intereses particulares o extranjeros".

Informaron que como integrantes de la Cámara Alta tiene la obligación de garantizar que no permitirán la injerencia extranjera en los asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México.

[Publicidad]

"Frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, las Senadoras y Senadores de la Transformación responderemos con firmeza parlamentaria, responsabilidad legislativa y resultados para la gente", dijeron.

Lee también EU quita visa a Andy López Beltrán; expedientes de visado son confidenciales, alega Embajada en México, según AP

El desplegado fue firmado por los siguiente senadores:

[Publicidad]

Moisés Ignacio Mier Velazco

Laura Itzel Castillo Juarez

Verónica Noemí Camino Farjat

María Martina Kantún Can

Adán Augusto López Hernández

Lilia Margarita Valdéz Martínez Trasviña

Óscar Cantón Zetina

Higinio Martínez Miranda

Cuauhtémoc Ochoa Fernández

Miguel Ángel Yunes Márquez

Heriberto Marcelo Aguilar Castillo

José Antonio Cruz Álvarez Lima

Alejandra Berenice Arias Trevilla

Francisco Alejandro Carrillo Flores

Alfonso Cepeda Salas

María Guadalupe Chavira De La Rosa

Francisco Chíguil Figueroa

Ana Francis Chiquete Elizalde

Javier Corral Jurado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc