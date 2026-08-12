Elementos de Blindar BJ360° atendieron una emergencia por incendio registrada en un domicilio de la colonia Villa de Cortés, donde, además de realizar labores de auxilio y búsqueda, los elementos lograron rescatar con vida a dos perros que se encontraban al interior del inmueble.

Tras recibir el reporte del incendio en un domicilio ubicado en la esquina de Gregorio López y Fuentes y Luis G. Inclán, policías y personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez se trasladaron de inmediato al lugar, donde desplegaron seis unidades para atender la emergencia.

Ante la posibilidad de que una persona se encontrara atrapada, personal de Protección Civil ingresó al inmueble con equipo especializado y de respiración autónoma para realizar una búsqueda exhaustiva. Después de revisar el lugar, se confirmó que no había personas atrapadas.

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Durante las labores de atención, los elementos también detectaron la presencia de animales en el inmueble y actuaron para ponerlos a salvo. Dos perros fueron rescatados y retirados de la zona de riesgo, como parte de las acciones de auxilio desplegadas durante la emergencia.

Posteriormente, con el arribo del Heroico Cuerpo de Bomberos, se llevaron a cabo las labores de mitigación y sofocación del incendio, localizado en un cuarto del segundo piso. Después de aproximadamente 20 minutos, el fuego fue controlado y comenzaron los trabajos de enfriamiento y revisión del área.

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Como resultado de la emergencia, un elemento de Blindar BJ 360° presentó intoxicación por inhalación de humo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La propietaria del inmueble también fue valorada en el lugar debido a una crisis nerviosa.

Una vez concluidas las labores de sofocación, enfriamiento, búsqueda y valoración, la emergencia quedó controlada, sin personas atrapadas y con los dos perros rescatados.

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