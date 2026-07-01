La cancha del Estadio Ciudad de México fue testigo, hace apenas unas horas, de una noche de enorme alegría para México.

El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó (2-0) a Ecuador y selló su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo, desatando la celebración de miles de aficionados que llenaron las tribunas del inmueble.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el encuentro dejó un momento especial que demostró la sensibilidad y solidaridad de la afición tricolor. En medio de la fiesta por la clasificación, los seguidores mexicanos se tomaron un momento para enviar un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

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EFE:Raúl Martínez

Tras los terremotos que afectaron distintas regiones de Venezuela, y luego del homenaje realizado por la FIFA a las víctimas en los instantes previos al partido, los aficionados presentes respondieron con una emotiva muestra de empatía que no pasó desapercibida.

Con los futbolistas sobre el terreno de juego y la presencia de autoridades como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, los asistentes en su mayoría vestidos con la camiseta de México, se unieron en una sola voz para expresar su respaldo.

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"¡No están solos!", resonó en repetidas ocasiones dentro del emblemático recinto, mientras en las pantallas del estadio aparecía la bandera venezolana. El gesto, que duró apenas unos segundos, fue captado por las cámaras de televisión y visto por millones de personas alrededor del mundo.

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Poco después, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde se viralizaron y generaron numerosos mensajes de reconocimiento hacia la afición mexicana.

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