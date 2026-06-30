Erik Lira aún no dimensiona lo que está viviendo en esta Copa del Mundo. El mediocampista de la Selección Mexicana se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Javier Aguirre.

Pero esta historia no termina aquí. El volante tricolor quiere seguir haciendo historia en este Mundial y tanto él como los otros 25 elementos que conforman la plantilla, saben que falta camino por recorrer.

"Bastante contento. Sin duda esta experiencia es algo que no imaginaba vivir. Estamos viviendo el momento y queremos seguir. No hemos ganado nada y el techo es muy alto todavía", declaró al término del partido ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

La atmósfera que se vive en el Coloso de Santa Úrsula y en la calles del país es algo nunca antes visto. México vibra al ritmo de la Selección Mexicana y los jugadores quieren corresponder al apoyo que reciben desde el 11 de junio.

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Erik Lira y Nilson Angulo en los 16vos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AP

"La verdad muy contento con el apoyo que sentimos, en las calles, en todos lados es increíble. Somos millones y millones, no sólo 26. Ya mañana a pensar en el rival, por ahora queremos disfrutar", aseveró Lira.

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"Nosotros vamos a salir con la misma responsabilidad, el mismo compromiso y desde el primer partido ha sido complicado. Estamos sacando ventaja en nuestra casa porque ver para afuera y eso, en lo personal, nos da un envión anímico importante", agregó el jugador de Cruz Azul.

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Johan Vasquez y Erik Lira con la Selección Mexicana, durante los 16vos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AP

La concentración que comenzó desde el pasado 6 de mayo impide que en ocasiones que dimensione o disfrute lo que pasa desde el arranque de la Copa del Mundo, pero Erik asegura que él únicamente piensa en divertirse.

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"Es algo que estoy viviendo y no lo dimensiono aún. Estamos concentrados y no lo podemos ver, palpar el sentimiento, pero no lo puedo creer y me da muchísimo gusto. Debo divertirme y representarlos a ellos (a los aficionados) con responsabilidad", concluyó.