Thalía se sumó a los festejos en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México frente a la Selección de Ecuador, recordando cómo se vivían estas celebraciones en 1998, cuando tenía 27 años.

En aquella ocasión la Copa del Mundo de Francia 1998 contó con Ricky Martin como la voz oficial del torneo con "La Copa de la Vida" y viendo a su anfitriona como campeona con los goles de Zinedine Zidane.

Thalía venía del éxito internacional conseguido con "Amor a la Mexicana" y "Por Amor", pero la fama no la detuvo para unirse a miles de personas en el mismo sitio que 28 años después recibió a más de un millón de aficionados.

La cantante y actriz compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, mostrando cómo, utilizando una máscara de luchador para pasar desapercibida, no se quedó fuera de la fiesta mundialista.

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Thalía en el Ángel de la Independencia en el Mundial de 1998. Instagram thalia

En las imágenes se le ve posando junto a otros de sus amigos, destacando a la también actriz Francés Ondivela; aunque no se menciona la fecha exacta del evento, se puede intuir que fue el 13 de junio de 1998.

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Aquel día fue el debut de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998, con una victoria de 3-1 sobre Corea del Sur, siendo esta la única que conseguirían para después empatar con Bélgica, Países Bajos y ser eliminados a manos de Alemania, pese al gol de Luis "El Matador" Hernández.

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Thalía en el Ángel de la Independencia en el Mundial de 1998. Instagram thalia

“¡Viva México SIEMPRE! Y sí, nada como celebrar en el Ángel. ¡Imperdible! Una de las experiencias más maravillosas de mi vida; comparadas con las celebraciones de ahora, se ve rústica la de estas fotos del 98”, escribió Thalía junto a las fotografías.

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La intérprete, que recientemente estrenó "Todo suena mejor en cumbia", destacó que pese al paso de los años y la enorme diferencia de personas reunidas, los elementos básicos siguen siendo los mismos para las celebraciones en Paseo de la Reforma.

“Pero mismas máscaras, misma espuma, camisetas y enjundia; es que la felicidad de nosotros los mexicanos al celebrar juntos en el Ángel es inexplicable, solo se tiene que vivir para poder traducirla en palabras... ¡Sí se puede! ¡Viva México! ¡AGOOOOOOOL A LA MEXICANA!”, apuntó.

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