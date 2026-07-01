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Juntos pero no revueltos, Christian Nodal, su esposa Ángela Aguilar y su exnovia, la cantante Belinda, asistieron al partido de la Selección Mexicana contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México (antes estadio Azteca), donde celebraron la victoria tricolor y gritaron a todo pulmón los dos goles mexicanos.
Nodal estuvo acompañado de su suegro Pepe Aguilar, quien sostenía entre las manos una bandera de México que besó en varias ocasiones, su suegra Aneliz también estuvo presente.
Ángela dejó nuevamente atrás su cabello corto y en el partido lució unas extensiones que recién se colocó y que adornó con un moño tricolor.
En otro palco estuvo Belinda, quien llegó acompañada de su mamá, su padre y su hermano; además de Miguel Bosé; en redes compartió la celebración de los goles, y al final del partido entregó el trofeo Superior Player of the Match al futbolista Julián Andrés Quiñones, quien anotó el primer gol del partido.
La presencia de Nodal, Ángela y Belinda en el Estadio Ciudad de México dio de qué hablar en redes, cibernautas recordaron cuando el cantante de regional mexicano Nodal, fue novio de Belinda y se comprometió con ella.
La intérprete de "Sapito" confesó que dos sueños se le hicieron realidad, conocer a su ídolo Miguel Bosé, y que ganara la Selección Mexicana.
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