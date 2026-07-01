El día previo a este choque, Javier Aguirre negó conocer la frase insignia de la afición mexicana en este Mundial 2026. El “¿Y si sí?” no estaba en su radar.

Sin embargo, la afición —en el Estadio Ciudad de México— se encargó de darla a conocer al mundo y a su director técnico.

Luego de la victoria (2-0) sobre Ecuador, la esperanzadora frase que se convirtió ya en una bandera retumbó en Santa Úrsula.

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No podía ser de otra forma, el Tricolor tiene ilusionada a su gente. Por primera vez en la historia, ha ganado cuatro partidos en una Copa del Mundo... Y sin recibir gol.

El juego de la Selección Mexicana, en especial el primer tiempo, fue digno de un Mundial, muy cerca de la élite, y confirmó que el momento que vive el Tricolor es mágico. Sin excepción, desde Raúl Rangel hasta Raúl Jiménez, brillaron.

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Con dos soberbios goles de Julián Quiñones (22’) y Jiménez (31’), México selló su pase a los octavos de final y terminó con una racha de 40 años sin ganar un duelo de eliminación directa en Copas del Mundo. Por si fuera poco, es aún el único equipo sin recibir gol en este torneo, junto a España.

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El invicto del combinado nacional ya llegó a 12 enfrentamientos en este 2026 y con dos goles en contra en todo lo que va del año. El conjunto de Aguirre mantiene el sueño intacto.

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Ahora, espera al ganador del partido de hoy entre Inglaterra y República Democrática del Congo. En medio de la espera, el Tricolor vivirá en paz, sabiendo que el domingo —sin importar el rival— volverá tener de su lado al monstruo de más de 80 mil cabezas.

Con esta victoria, la Selección Nacional ya suma también 10 partidos de Copas del Mundo sin perder en su casa. El Coloso de Santa Úrsula es un búnker real para el equipo mexicano, pero aún le falta una prueba más por superar, la más importante: Avanzar al fin a unos cuartos de final.

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Cada triunfo nacional en esta Copa del Mundo significó algo histórico para México.

No querrán que el domingo sea la excepción. La ilusión en suelo nacional crece y, por ahora, no hay quien la detenga.

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