La veterinaria María Vetican difundió recientemente a través de su cuenta de TikTok una guía práctica para que los dueños de las mascotas identifiquen con mayor precisión cuándo sus animales entran en la etapa “senior”.

El envejecimiento en los animales de compañía no ocurre de forma uniforme, sino que está estrechamente ligado al peso y la raza en el caso de los perros, y a una media estándar en los felinos.

Esta categorización es fundamental para adaptar los cuidados médicos, nutricionales y físicos que cada ejemplar requiere para mantener una calidad de vida óptima.

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Perro adulto mayor. Foto: Edén Agua

La vejez según el peso en perros

De acuerdo con la información proporcionada por la especialista, la esperanza de vida y el inicio de la senectud en los perros varían drásticamente según su envergadura. Los animales de razas pequeñas tienden a envejecer más tarde que los de razas grandes o gigantes.

Menos de 10 kg: Se consideran senior entre los 10 y 11 años.

Se consideran senior entre los 10 y 11 años. Entre 10 y 25 kg: Entran en la vejez entre los 8 y 9 años.

Entran en la vejez entre los 8 y 9 años. Entre 25 y 45 kg: Se consideran ancianos entre los 7 y 8 años.

Se consideran ancianos entre los 7 y 8 años. Razas gigantes: Su etapa senior comienza a partir de los 6 años.

¿Qué pasa con los gatos? En el caso de los gatos, el consenso veterinario sitúa el inicio de esta etapa vital en torno a los 9 o 10 años de edad, independientemente de su raza.

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La medicina veterinaria establece que los perros y gatos sí experimentan episodios depresivos conforme a la edad. Foto: Freepik

Cambios en el comportamiento y cuidados preventivos

El envejecimiento se manifiesta a través de cambios visibles en el aspecto físico, los niveles de energía y la actitud ante los estímulos cotidianos. La detección temprana de estas señales permite a los propietarios actuar de manera preventiva.

María Vetican enfatiza que, una vez alcanzadas estas edades, es necesario incrementar la atención sobre la dieta y realizar chequeos veterinarios con mayor frecuencia. El objetivo principal es identificar precozmente posibles patologías crónicas o degenerativas. La observación de anomalías en el comportamiento habitual es el primer paso para acudir a un profesional y ajustar los recursos de bienestar del animal.

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¿Cómo identificar envenenamiento en tu mascota? Foto: Canva

Recomendaciones para el bienestar animal

Ante cualquier duda sobre el estado de salud de la mascota, la recomendación principal es consultar con un veterinario de confianza. El bienestar en la etapa ‘senior’ depende de una transición adecuada en la alimentación y de un entorno adaptado a la reducción natural de la vitalidad del animal.

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