De manera sorpresiva, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió revivir el caso Agronitrogenados, que libró el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en agosto de 2023, sin quitarle ni un dólar.

La institución encabezada ahora por Ernestina Godoy Ramos se enfiló contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Lozoya, a quien detuvo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la tarde de este jueves será presentada ante un juez de control del Reclusorio Norte por el delito de lavado de dinero, en la causa penal 211/2019, de acuerdo con la agencia de audiencias del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El caso Agronitrogenados está relacionado con la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes que el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, realizó a Altos Hornos de México (AHMSA), dirigida por el empresario Alonso Ancira Elizondo, en 2013.

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Detienen a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin (02/07/2026). Foto: Especial

La FGR, entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, acusó a Emilio Lozoya de recibir un soborno de alrededor de 3.4 millones de dólares del empresario Alonso Ancira, derivado de la compra de la planta chatarra por un monto de 275 millones de dólares.

Sin embargo, un juez de control dejó sin efecto dicha acusación por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya, sin que el exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto pagara ningún dólar de reparación, al considerar que el acuerdo reparatorio que firmó Alonso Ancira Elizondo, también acusado en este caso, beneficiaba también a Lozoya.

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Cabe recordar que Ancira Elizondo estableció con el gobierno federal un pago de más de 200 millones de dólares, como reparación del daño en el caso Agronitrogenados.

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No obstante, la causa penal contra Lozoya se puede reactivar en caso de que el empresario Alonso Ancira no cumpla con el pago.

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Pero la orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, por este caso, se mantuvo vigente y de manera sorpresiva la FGR decidió cumplimentarla, pese a los recursos judiciales interpuestos por la hermana de Emilio Lozoya.

¿De qué se le acusa a Gilda Susana Lozoya?

Detienen a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin (02/07/2026). Foto: Especial

Gilda Susana es señalada por la Fiscalía General de la República de crear un esquema, junto con su hermano Emilio y el empresario Alonso Ancira Elizondo, destinado a operar recursos de procedencia ilícita con la finalidad de ocultar su origen destino y beneficiario final de los mismos.

Específicamente, la FGR acusa que Gilda Susana Lozoya Austin, realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio Ricardo Lozoya Austin,

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Según la investigación que realizó, del 12 junio al 28 de noviembre de 2012, la mujer recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira, y transfirió una cantidad menor a diversa persona.

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De acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Gilda Susana Lozoya Austin está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que se le realizó sobre una cuenta abierta en un banco suizo a través de una empresa fachada propiedad de su hermano, de la cual se transfirieron recursos para financiar la compra de una residencia en Lomas de Bezares, inmueble al que la FGR logró aplicar la extinción de dominio.

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