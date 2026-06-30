El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal dio luz verde al recurso de revisión que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó contra el amparo concedido a Abraham Oseguera Cervantes, hermano de “El Mencho”, para efecto de que se le dicte una nueva resolución en la que se funde y motive la acusación por portación de armas fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Conforme al procedimiento, la impugnación se turnará a un magistrado del mencionado órgano colegiado para la elaboración de un proyecto de sentencia que será sometido al pleno para su revisión, aprobación o desechamiento.

En mayo pasado, Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concedió la protección de la justicia a alias “Don Rodo” contra la vinculación a proceso que se le dictó por su presunta responsabilidad en los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tras ser detenido en febrero de 2025. La resolución no implica la libertad del hermano del abatido capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

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Derivado de lo anterior, la Fiscalía General de la República tramitó un recurso de revisión, mismo que fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, de acuerdo con la lista de acuerdos del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

“Admite el recurso de revisión interpuesto por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, contra la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintiséis, emitida en el juicio de amparo 272/2025…”, refiere el acuerdo publicado este martes.

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Elementos de la Guardia Nacional, Ejército, FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recapturaron en febrero de 2025, en el municipio de Tonaya, Jalisco, a Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, identificado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Según reportes federales, el michoacano y tres de sus presuntos cómplices, mismos que portaban armas de fuego, fueron ubicados en la comunidad de Atajeas de Covarrubias, al desarrollar trabajos de inteligencia e investigación de campo.

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