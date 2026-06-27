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La Fiscalía General de la República (FGR) incineró cerca de media tonelada de narcóticos, entre los que se encontraban cocaína, metanfetamina y marihuana, relacionados con la integración de 52 expedientes.
De acuerdo con la FGR, peritos en materia de fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con el Órgano Interno de Control de la FGR y de la Defensa, destruyeron 405 kilos 874 gramos de estupefacientes como cocaína, metanfetamina y marihuana, además de 105 unidades consistentes en pastillas, tabletas y cápsulas que contenían psicotrópicos.
Lo anterior, en un acto encabezado por la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en las instalaciones del Campo Militar 37-A, de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México.
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Esta incineración refleja el resultado de la coordinación institucional de la Fiscalía General de la República con el Gabinete de Seguridad federal y con las autoridades de la Ciudad de México, quienes en conjunto aseguran las sustancias para que no lleguen a la sociedad, informó la FGR.
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