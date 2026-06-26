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Tres sujetos fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en posesión de aproximadamente 100 dosis de droga, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con la SSC, policías en campo dieron cuenta de tres hombres que se encontraban sobre la calle República de Costa Rica, en la colonia Morelos, los cuales embalaban lo que parecían ser dosis de narcóticos.
Los oficiales se acercaron a los sospechosos y tras una revisión les hallaron 30 bolsas con cocaína, 55 de cristal, 11 con marihuana, así como dinero en efectivo.
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Por lo anterior, se capturó a los sujetos de 38, 41 y 53 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
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vr
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