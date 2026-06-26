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Debido a la instalación del escenario por la 48 Marcha LGBT+ en la Ciudad de México, fue cerrada la circulación en el Eje Central Lázaro Cárdenas en el tramo que va de 5 de Mayo a Tacuba, en el Centro Histórico.
Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones. Como alternativa vial están el Paseo de la Reforma y el Eje 2 Oriente.
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Debido a este cierre también se encuentra afectada la circulación en avenida Juárez, donde se habilitó el modo reversible desde Eje Central hasta doctor Mora.
El Gobierno capitalino informó que la marcha sí podrá ingresar y arribar a pie al Zócalo como resultado de las mesas de diálogo entre autoridades, activistas, organizaciones y colectivos.
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Los vehículos y carros alegóricos mantendrán su recorrido sobre Paseo de la Reforma y concluirán en avenida Juárez.
Sin embargo, el escenario principal de las actividades de la marcha que se realiza este sábado 27 de junio se ubicará en Eje Central, a la altura de Bellas Artes, debido a que el Zócalo se encuentra ocupado por el FIFA Fan Fest.
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