Debido a la instalación del escenario por la 48 Marcha LGBT+ en la Ciudad de México, fue cerrada la circulación en el Eje Central Lázaro Cárdenas en el tramo que va de 5 de Mayo a Tacuba, en el Centro Histórico.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones. Como alternativa vial están el Paseo de la Reforma y el Eje 2 Oriente.

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Debido a este cierre también se encuentra afectada la circulación en avenida Juárez, donde se habilitó el modo reversible desde Eje Central hasta doctor Mora.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

El Gobierno capitalino informó que la marcha sí podrá ingresar y arribar a pie al Zócalo como resultado de las mesas de diálogo entre autoridades, activistas, organizaciones y colectivos.

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Los vehículos y carros alegóricos mantendrán su recorrido sobre Paseo de la Reforma y concluirán en avenida Juárez.

Sin embargo, el escenario principal de las actividades de la marcha que se realiza este sábado 27 de junio se ubicará en Eje Central, a la altura de Bellas Artes, debido a que el Zócalo se encuentra ocupado por el FIFA Fan Fest.

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