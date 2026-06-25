Este mes del Pride 2026, los rincones de la CDMX se encontrarán llenos de celebración en comunidad.

Si estás buscando donde vivirlo con amigos o en pareja, ten listo tu outfit y toda la actitud el próximo sábado 27 de junio, para celebrar con amor, libertad y energía el Pride, la edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+, en estos 5 lugares que te proponemos.

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1. Campo Marte y The Pride Celebration BONBON

Para vivir el mes más colorido del año, llega un fiestón a Campo Marte con mucho orgullo.

The Pride Celebration BONBON tiene una serie de actuaciones programadas para celebrar, cantar y bailar hasta la madrugada con sets de Felix Da Housecat, show en vivo de Nebulosa, beats de América Fendi, Victoria Volklova y Eliangel.

Asimismo, el escenario recibirá a Gloria Trevi, un icono musical que ha marcado generaciones.

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Puedes conseguir tus boletos a través de la plataforma de Ticketmaster.

Precio: desde $1,860 hasta $2,914 pesos

Horario: sábado 27 de junio, 2026 de 20:00 a 02:00 horas

Ubicación: Domicilio conocido S/N, Polanco, Chapultepec.

La cantante Gloria Trevi llegará al escenario del Pride de BONBON.Foto: Instagram @gloriatrevi

2.Discoteca México

En la Roma Sur CDMX, este club es un punto de encuentro que ha redefinido la vida nocturna con un estilo chic.

Con acabados metálicos y luces neón, el ambiente de Discoteca es el punto de encuentro para la comunidad donde podrás bailar pop, electrónica, reguetón y hasta música disco.

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Durante el Pride 2026, sonarán los beats de Alby Esc, Alex Camacho y Winkar.

Para conseguir tus accesos te sugerimos llegar temprano ya que la venta por esta ocasión será en la taquilla del lugar.

Horario: viernes 26 de junio, 2026 de 23:00 hasta 05:00 horas

Ubicación: Galerías Insurgentes, Oso 73-2do piso, Actipan, Benito Juárez, CDMX.

Vive una noche de fantasía con Discoteca durante el Pride 2026. Foto: Instagram @discotecacdmx

3.Regina Voce en Antisocial Rooftop

¿Te imaginas tener de fondo el paisaje de la ciudad mientras disfrutas un show de arte drag? Esto será posible con la presentación de Regina Voce en un concierto Pride Edition acompañada de músicos en vivo.

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Durante el evento habrá personalidades del drag e invitados especiales como Dragamia, Barbie Rodríguez, Carlos Fonseca, Ángel Ferreyro, Yurem, entre otros.

Para conseguir tus accesos digitales puedes hacerlo a través de la plataforma Pride.

Precio: $594 pesos

Horario: sábado 27 de junio, 2026 a las 21:00 horas

Ubicación: Galerias Insurgentes, Oso 73-2do piso, Actipan, Benito Juárez, 03230 Ciudad de México, CDMX

Regina Voce festejará el orgullo con un concierto Pride Edition en Antisocial Rooftop. Foto: Instagram @reginavocedrag

4. Lilith’s Pride

Si andas buscando un plan más girly en la CDMX, la celebración de Lilith’s Pride 2026 es solo para chicas. Incluye sets de Buttitous, America Fendi, Sonidera Nacional, Las Veredas, Lauren y Ri-Quez.

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Te recibirán con un shot de bienvenida antes de la presentación de Universo Quads, de flash tattoos y comida de Madrizza Pizzeria.

Los boletos los puedes adquirir en línea o en la taquilla física, sin embargo considera que el precio aumenta en el lugar.

Precio: $830 pesos

Horario: sábado 27 de junio de 18:00 a 03:00 horas

Ubicación: Av. Ribera de San Cosme 42, San Rafael

Lilith’s quien se encarga de diseñar eventos exclusivos solo para mujeres presenta una edición Pride. Foto: Instagram @lilithdenmx

5.Restaurante Los Dones Hilton Reforma

Únete a la celebración del Hotel Hilton en Reforma CDMX, donde el restaurante Los Dones presentará el evento “A Moment to Celebrate Who You Are”.

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Con un extenso buffet de sabores mexicanos y barra libre de mimosas, el lugar estará ambientado con estaciones en vivo, performance especial de Good Vibes Collective y sets de DJ.

No necesitas reservación previa, pero considera llegar temprano ya que el servicio será por orden de llegada.

Precio: adultos: $819 pesos y niños (de 6 a 12 años): $619 pesos

Horario: sábado 27 de junio, 2026 de 20:00 a 02:00 horas

Ubicación:Av. Juárez 70, Colonia Centro

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