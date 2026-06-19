¿Listo para el fin de semana? Prepárate para disfrutar de este par de días, porque la CDMX ofrece un montón de planes y experiencias, algunas de las cuales tienen temática mundialista.

Te proponemos 5 de ellas: desde Campo Marte, el Centro Histórico hasta San Ángel.

El Itacate en Campo Marte

Como parte de las actividades especiales por el Mundial 2026 en CDMX, el festival gastronómico ‘México de Mis Sabores’ cuenta con una zona llamada ‘El Itacate’.

Foto: Sectur Nayarit

Si no quieres pagar tu entrada, este espacio totalmente gratuito cuenta con 19 cocineras tradicionales de 14 estados del país, quienes preparan antojitos tradicionales elaborados con maíz, bebidas no alcohólicas y café mexicano.

Disponible el fin de semana, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

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Como mencionamos, la entrada es gratuita.

Concierto inmersivo en Museo Kaluz

Si se pudieran musicalizar las obras del pintor José María Velasco, ¿a qué crees que sonarían?

Como parte de la clausura de la exposición 'El jardín de Velasco' en el Museo Kaluz (en el Centro Histórico de CDMX), el músico Jairo Guerrero ofrecerá un recital electrónico transmedia inspirado en las obras del paisajista mexiquense.

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Foto: Museo Kaluz

La experiencia se nutre de fragmentos de 'Valle de México', un texto del poeta Carlos Pellicer sobre el trabajo de Velasco.

Será el sábado 20 de junio a las 5:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $130 pesos por persona.

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Facebook: 'Museo Kaluz'.

Visita Casa Oaxaca

Con motivo del Mundial 2026, Oaxaca abrió Casa Oaxaca en CDMX, una experiencia temporal para acercar a los chilangos y turistas a su cultura, tradiciones y riqueza mediante la exhibición de productos artesanales de diversas regiones del estado.

Prueba mezcal, cervezas arrtesanales y chocolates, compra un jarrón de barro negro o un colorido alebrije de madera y échale un ojo a los catálogos detallados con experiencias turísticas.

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Foto: Sectur Oaxaca

Disponible el fin de semana de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Se encuentra en la calle Shakespeare 68, colonia Nueva Anzures, a espaldas del hotel Camino Real Polanco.

La entrada es gratuita.

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Facebook: ‘Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca’.

Video mapping en el nuevo Jardín Flotante Tlallipan

El recientemente inaugurado Jardín Flotante Tlallipan ofrece 2 kilómetros de senderos —de Pino Suárez hasta Chabacano—, 7 tramos dinámicos, áreas verdes, zonas de descanso, arte urbano y, por corta temporada, un par de espectáculos de video mapping.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

A la altura del metro Pino Suárez se proyectan un par de shows: ‘Muralismo Mexicano: “El arte que lo cambió todo”’ (que narra el surgimiento del movimiento) y ‘Frida Kahlo: “Me pinto, luego existo”’ (un homenaje a la vida y obra de la pintora).

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Disponible el fin de semana a las 7:30 p.m.

La entrada es libre.

Futbol en San Ángel

Aprovecha el Mundial 2026 y lánzate al pintoresco barrio de San Ángel (al sur de la CDMX) y conoce espacios como los museos de El Carmen y Casa del Risco, el Bazar Sábado, la Plaza San Jacinto y el Parque La Bombilla, donde hay experiencias futboleras.

Además de la transmisión de algunos partidos en una pantalla gigante, la programación del fin de semana incluye conciertos especiales y presentaciones culturales de algunos países participantes.

Foto: Secretaría de Cultura Ciudad de México

Los horarios pueden variar dependiendo de los partidos.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Alcaldía Álvaro Obregón’.

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