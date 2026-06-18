Estamos en un buen momento para planificar tu siguiente escapada de fin de semana, especialmente hacia destinos cercanos a la CDMX.

Checa estas 5 propuestas que van desde Hidalgo hasta Morelos.

Video mapping en Real del Monte

En esta temporada mundialista, ¿qué tal una visita a la ‘cuna del futbol mexicano’? Fue precisamente en el pueblo mágico de Real del Monte (a 2 horas de CDMX) donde se jugó el primer partido en el país, a finales del siglo XIX.

Foto: Sectur Hidalgo

Los mineros ingleses trajeron el deporte a nuestra nación, así que para celebrar su legado cultural, gastronómico y deportivo en Pachuca y Real del Monte, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción —del siglo XVII— se convirtió en el lienzo de un espectáculo de video mapping que relata sus aportaciones e historias.

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Disponible el fin de semana a las 8:00 p.m.

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La entrada es gratuita.

Sendero del Café en Tlayacapan

En Morelos no solo se produce arroz. También café, especialmente en el pueblo mágico de Tlayacapan (a casi 2 horas de CDMX).

Para el fin de semana, te proponemos realizar el Sendero del Café de la touroperadora Morelos Travel, una experiencia que incluye caminata guiadas por caminos rurales rodeados de montañas llenas de flora y fauna, visita a huertos frutales y cafetales, un taller de tostado y preparación de café y degustación.

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Foto: Morelos Travel

Disponible el fin de semana en horarios a tratar.

El costo es de $1,300 pesos por persona.

Sitio web: innovadoraturistica.com/inicio

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Tour de luciérnagas en Santa Rita Tlahuapan

Las lluvias ya llegaron al centro del país, así que la temporada de luciérnagas empezó en los bosques, incluidos los de Puebla y la pequeña localidad de Santa Rita Tlahuapan (a 1 hora y media de CDMX), en las faldas del volcán Iztaccíhuatl.

La agencia Entre Montañas Tours cuenta con un recorrido nocturno con ceremonia holística, caminata de unas 2 a 3 horas en una zona de avistamiento de estos insectos, explicación de flora, fauna y leyendas locales y una cena con comida de campo.

Foto: Entre Montañas Tours

Disponible el fin de semana desde las 5:00 p.m.

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Tiene un costo de $350 pesos por persona.

WhatsApp: (248) 249 2515.

Festival del Taco en Tlaxco

Atención foodies y tacolovers: en el corazón del pueblo mágico de Tlaxco (a 2 horas y media de CDMX), se celebrará el Festival del Taco, una experiencia gastronómica imperdible.

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Por supuesto, el foco principal será la gran variedad de este icónico platillo mexicano, aunque también habrá venta de cócteles, antojitos, postres y cervezas artesanales, bazar artesanal y un programa artístico.

Foto: Gobierno Municipal de Tlaxco

Será el domingo 21 de junio.

Facebook: ‘Gobierno Municipal Tlaxco 2024-2027’.

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Cine futbolero en Edomex

Con motivo del Mundial 2026, la Cineteca Mexiquense de Toluca (a poco más de una hora de CDMX) tiene el ciclo 'Cine y futbol: una mirada diferente'.

A lo largo del fin de semana se proyectarán películas como 'Las Primeras' de Adriana Yañez, 'El 5 de Talleres' de Adrián Biniez, 'México 71' de Carolina Gil Solari y Carolina Fernández y 'Atlético San Pancho' de Gustavo Loza.

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Los horarios varían cada día, aunque regularmente hay funciones a las 12:30 p.m., 2:30 p.m., 3:40 p.m. y 4:15 p.m.

Entradas generales desde $45 pesos por persona y $25 para estudiantes, maestros y adultos mayores.

Facebook: ‘Cineteca Mexiquense’.

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