El cielo del pueblo mágico de Pátzcuaro se ‘pintará’ de colores con cientos de globos artesanales durante la décima edición del Cantoya Fest 2026, un festival internacional para todas las edades.

Te contamos los detalles.

¿Qué habrá en el Cantoya Fest 2026 en Pátzcuaro?

El principal atractivo del Cantoya Fest es la elevación, durante varios momentos del día, de más de 200 globos de cantoya elaborados a mano.

Foto: Gobierno de Pátzcuaro

Globeros provenientes de Michoacán y de otros estados, y de países como Francia, El Salvador, Brasil y Colombia, mostrarán sus creaciones en modalidad de exhibición y competencia: participarán más de 100 equipos, entre ellos, 17 serán extranjeros y 15 de otros estados del país.

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La temática de los globos estará sujeta a 5 categorías: artística, Danza de los Viejitos, catrinas (exclusiva para mujeres), estrellas del Lago de Pátzcuaro y pueblo mágico, la principal.

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Foto: Gobierno de Pátzcuaro

Además, a partir de las 8:00 p.m. se harán elevaciones masivas de globos de cantoya, de las cuales 4 serán nocturnas. En estas también se elevarán faroles iluminados y habrá pirotecnia.

El festival Cantoya Fest también contará con presentaciones musicales de artistas locales, talleres de elaboración de globos y un concierto principal de Moenia.

¿En qué parte de Pátzcuaro será el Cantoya Fest 2026?

Las zonas de elevación de los globos del Cantoya Fest 2026 serán en el centro del pueblo mágico de Pátzcuaro:

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Calle General Benigno Serrato: a un costado de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud.

Explanada del Nuevo Mercado de Pátzcuaro.

Betzy Villanueva Reyna, directora de Turismo del municipio, indicó que, tentativamente, en la zona de los muelles también habrá elevaciones, aunque aún se está considerando por las condiciones climáticas.

Foto: Gobierno de Pátzcuaro

El concierto de Moenia será en la Plaza Vasco de Quiroga, en pleno ‘corazón’ de Pátzcuaro.

¿Cuándo será el Cantoya Fest en Pátzcuaro?

Prepara tus maletas y ve planeando el viaje al pueblo mágico de Pátzcuaro, pues el Cantoya Fest 2026 será del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto.

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El concierto está programado para el sábado 1 de agosto en punto de las 9:00 p.m.; mientras que los talleres de globo tienen 3 horarios: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Foto: Gobierno de Pátzcuaro

¿Cuánto cuesta la entrada al Cantoya Fest 2026 en Pátzcuaro?

La entrada al festival Cantoya Fest 2026 en el pueblo mágico de Pátzcuaro es gratuita, aunque los talleres y compra de globos tienen un costo extra.

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Sitio web: cantoyafest.mx

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