La experiencia del Mundial 2026 va más allá del Estadio Ciudad de México, pues Host Mexico City, comité organizador de la Copa del Mundo en CDMX, está organizando diversas actividades especiales.

Una de ellas es la experiencia inmersiva México Aquí, la cual acaba de abrir sus puertas.

Nos lanzamos a recorrerla y aquí te contamos cómo es.

¿Dónde está la experiencia inmersiva México Aquí?

La experiencia inmersiva México Aquí se instaló en la explanada del Monumento a la Madre, entre las colonias Juárez y San Rafael, en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Si vas en transporte público, bajaren la estación Reforma de las líneas 1 o 7 del Metrobús, ambas a un par de minutos caminando.

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¿En qué consiste la experiencia inmersiva México Aquí?

Host Mexico City colaboró con el estudio de entretenimiento multimedia Cocolab para crear la experiencia inmersiva México Aquí, “la cual nos acerca a cómo se habita la CDMX a través de los sentidos”, mencionó César Moheno, director creativo de Cocolab.

El recorrido invita a descubrir la capital mexicana a través de momentos, sonidos, olores, objetos y hasta tradiciones que se viven y utilizan en el día a día.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La experiencia transcurre por 7 salas. La primera es introductoria y las demás abordan estos temas: Piedra, Música, Luz, Masa, Rito y Juego.

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El directivo de Cocolab informó que cada eje se compone “de 2 momentos: una sala sensorial para activar los sentidos y una sala más museográfica con objetos de diversas colecciones privadas que podrían estar en cualquier museo”.

Foto: Omar Moreno. El Universal

“La intención (de México Aquí) es darle valor a la cultura que habitamos todo el día. Es una experiencia que trata de la cultura mexicana a través de la ‘lente’ de la CDMX como concentrador de la cultura nacional”.

¿Cómo son las salas de la experiencia inmersiva México Aquí?

La primera parada de la experiencia inmersiva México Aquí es una salas casi a oscuras. Los bajos de música se perciben en el suelo. En sus techos, paredes y piso se proyectan imágenes que refuerzan los testimonios de varios habitantes de la CDMX, como la futbolista Charlyn Corral y la cocinera Perla Flores.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

En la sala ‘Piedra’ hay una zona para tocar diferentes tipos de rocas (como el tezontle) y una exposición con objetos de diversas piedras. Se muestran fósiles prehistóricos, basalto y obsidiana tallados en la época prehispánica y auténticas obras de arte en mármol.

La sala ‘Música’ se divide en 4 cuartos pequeños que reproducen música de los tradicionales salones de baile, salas de conciertos, antros y bares de CDMX.

Algunos incluyen objetos de colección, como un traje de Manuel Negrete o las zapatillas Christian Dior de María Félix.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Los cuartos se unen por un pasillo central con minispots donde, al pararse sobre ellos, se escuchan sonidos característicos de la ciudad (el fierro viejo, los camotes o tamales, el organillo, fuegos artificiales o campanas de iglesia, por mencionar algunos).

En ‘Luz’ se recibe a los visitantes con un minicine en el que se proyecta la videoinstalación ‘Luces y sombras capturadas’ de Bruno Banacalari, quien utilizó fragmentos de filmes como ‘María Candelaria’, ‘Enamorada’, ‘Salón México’, ‘Los Olvidados’, ‘Macario’ y otros más.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Más adelante, se llega a una pequeña pero interesante exposición fotográfica de momentos cotidianos: un hombre con la bandera mexicana en la cima de una montaña, un trabajador saliendo de una alcantarilla en pleno Zócalo y un grupo de amigos comiendo en un local, entre otras.

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El recorrido continúa en ‘Rito’, con la instalación artística ‘Bosque de Columnas’ de Paloma Torres, compuesta de pilares de cerámica y madera.

Contiene también una colección de imágenes de santos, vírgenes, bálsamos y hasta jabones utilizados en rituales, objetos comunes de bautizos, XV años, bodas y el impresionante Altar de la Virgen de Dolores, de estilo barroco, de Alfredo Marín.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La siguiente sala es ‘Masa’, perfumada por el aroma de la masa de maíz y la demostración del funcionamiento de una de las primeras máquinas de tortillas.

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Al fondo, se montó una exhibición de utensilios culinarios —molcajetes, metates, ollas, coladores, chiquihuites, tortilladoras, comales— y un mapping circular, donde se muestran platillos típicos de México.

‘Tejiendo redes’ es la obra contemporánea de Betsabeé Romero. Consiste en una portería de fibras recicladas y figuras de metal con la silueta de una jugadora de futbol.

Por último, ‘Juego’ festeja y rinde homenaje al juego en la CDMX con una muestra de juguetes tradicionales, juegos de mesa y hasta balones de futbol. La sala fue decorada con coloridos taburetes en forma de cubo, bloques y rampas.

México Aquí también cuenta con tienda oficial y un espacio con gastronomía mexicana y pantallas para ver los partidos del Mundial 2026.

¿Hasta cuándo estará la experiencia inmersiva México Aquí?

La experiencia inmersiva México Aquí abrió el sábado 13 de junio y estará hasta el 30 de agosto, casi mes y medio más, después de la culminación del Mundial 2026.

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Abre de martes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva México Aquí?

La entrada general a la experiencia inmersiva ‘mundialista’ México Aquí es de $499 pesos por persona y $300 para niños, estudiantes y adultos mayores.

Turibus tiene la experiencia Turibus Cultural que incluye recorrido por sus 4 rutas, entrada a México Aquí y al Museo Dolores Olmedo. Su tarifa es de $1,555 por persona.

Boletos disponibles en taquilla y en el sitio web de Fanki.

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