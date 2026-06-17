No muy lejos del Estadio Guadalajara, sede del Mundial 2026, Sayula, uno de los pueblos mágicos de Jalisco, aprovecha el verano futbolero para organizar dos atractivos eventos: la Fiesta Mundialista y la Fiesta del Globo.

En entrevista con Christopher Francisco Villalobos García, director de Turismo y Promoción Económica del municipio, nos compartió los detalles de ambos eventos.

Así es Sayula, sede de la Fiesta Mundialista y la Fiesta del Globo

El escritor Juan Rulfo dedicó al pueblo mágico de Sayula el poema picaresco ‘El Ánima de Sayula’.

Foto: Gobierno Municipal de Sayula

Villalobos destaca que “nuestro centro histórico es reconocido como una joya arquitectónica de Jalisco” por sus edificios coloniales, como la Parroquia de la Inmaculada Concepción y sus casonas con portales “construidos en diferentes épocas”.

Tanto la Fiesta Mundialista como la Fiesta del Globo se celebrarán en el Centro Regional de Comercio, a unos 5 minutos en auto desde el centro del pueblo y a casi 2 horas del Estadio Guadalajara y el centro de la capital de Jalisco.

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Otros destinos turísticos cercanos son los pueblos mágicos de Tapalpa (a 50 minutos), Cocula (1 hora y 30 minutos), Ajijic (1 hora y 40 minutos) y Mazamitla (1 hora y 50 minutos).

¿Cómo será la Fiesta Mundialista del pueblo mágico de Sayula?

El pueblo mágico de Sayula organiza su Fiesta Mundialista.

Foto: Gobierno Municipal de Sayula

“Habrá transmisiones de los partidos del Mundial para que la gente apoye a su país favorito”.

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Además, habrá “diferentes dinámicas, degustaciones de pajarete (bebida alcohólica típica de la región), intercambios de estampitas del álbum oficial, activaciones físicas y expoventa de artesanías, gastronomía y productos oficiales”.

Foto: Gobierno Municipal de Sayula

Como experiencia complementaria, se realizará el ‘Mundialito Regional’. Se trata de “un torneo de futbol sala para toda la comunidad con 3 categorías: infantil, femenil y varonil”.

Así será la Fiesta del Globo en el pueblo mágico de Sayula

Durante un fin de semana, la Fiesta del Globo vivirá su tercera edición, aunque en esta ocasión tendrá una temática mundialista.

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Christopher Francisco Villalobos García, director de Turismo y Promoción Económica del municipio asegura que será un “evento familiar”, cuyo principal atractivo serán “entre 8 y 10 globos aerostáticos anclados. La gente podrá subirse y alcanzar hasta 35 metros de altura para tener una vista panorámica de Sayula, de la Laguna Seca y los municipios cercanos que son Tapalpa, Amacueca y Ciudad Guzmán”.

Foto: Gobierno Municipal de Sayula

Villalobos indica que, a diferencia de eventos pasados, en esta ocasión los globos estarán “inspirados en temáticas de futbol, aunque también se exhibirán los aerostáticos clásicos de colores y de empresas patrocinadoras”.

Con respecto a la seguridad, afirma lo siguiente: “tenemos los permisos de las autoridades aeronáuticas y se han hecho pruebas para que no haya ningún accidente. Lo organizamos basados en las condiciones del clima. Si nos permiten elevarlos, adelante, pero si vemos que hay complicaciones, en ese momento se cancelan las elevaciones y los globos se quedan únicamente para exhibición”.

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Foto: Gobierno Municipal de Sayula

La Fiesta del Globo incluirá una programación musical con presentaciones de bandas y agrupaciones como Los Fumancheros y La Gran Sonora Dinamita.

¿Cuándo son la Fiesta Mundialista y la Fiesta del Globo en Sayula?

La Fiesta Mundialista será del lunes 22 al domingo 28 de junio, desde las 12:00 p.m. y hasta las 12:00 a.m., de acuerdo con Villalobos García.

En el caso de la Fiesta del Globo, será el sábado 27 y domingo 28 de junio, desde las 6:00 a.m. y hasta las 12:00 a.m, hora en que terminarán los conciertos.

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Foto: Gobierno Municipal de Sayula

“Hay que madrugar y ser puntuales desde las 6:00 a.m. porque a esa hora se ve cómo inflan los globos y se elevan aproximadamente hasta las 12:00 p.m.”, dice.

Si las condiciones meteorológicas no permiten que los globos se eleven por las mañanas, el director de Turismo de Sayula indica que “se podrán reprogramar por la tarde-noche, siempre y cuando el clima sea favorable”.

¿Cuánto costará entrar a la Fiesta Mundialista y a la del Globo en Sayula?

La entrada a la Fiesta Mundialista y a la Fiesta del Globo en el pueblo mágico de Sayula no tiene costo, aunque el consumo en los establecimientos sí.

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Si planeas subir a uno de los globos, el costo será de $200 pesos por persona.

Facebook: ‘Sayula Pueblo Mágico’.

Instagram: @fiestadelglobosayula

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