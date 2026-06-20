¡Disfruta del Mundial 2026 en la ‘Toscana mexicana’! Val’Quirico, un desarrollo residencial y turístico inspirado en un pueblo de la Toscana, se puso en modo ‘FIFAS’ con atracciones temáticas hasta el final del torneo.

¿Dónde está Val’Quirico?

En el estado de Tlaxcala, en el kilómetro 2 de la carretera a Xoxtla. Pertenece a la localidad de Santa Águeda, municipio de Tetlatlahuca.

Foto: Val'Quirico

Desde la capital de Tlaxcala es un trayecto de unos 30 minutos, de Puebla son 40 minutos y de la CDMX se hace una hora y media aproximadamente.

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¿Qué actividades futboleras hay en Val’Quirico durante el Mundial 2026?

La experiencia futbolera en Val’Quirico comienza al caminar por sus calles adoquinadas con casitas de estilo medieval, pues se han decorado con cientos de banderas de los países participantes en el Mundial 2026 (y algunos otros que no clasificaron).

Foto: Val'Quirico

Ve preparado para jugar, pues en los Túneles de Raziel y la Plazuela de Triana se colocaron futbolitos; en su zócalo hay billar; a un costado del carrusel encuentras un kick soccer y en el mural ‘Bésame Mucho’ un tiro al blanco.

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En días y horarios selectos, aún sin especificar, las pintorescas calles y avenidas de Val’Quirico se ‘encenderán’ con recorridos ambientados con batucada.

Foto: Val'Quirico

Además, tienen en exhibición una parte de la colección de balones de futbol más grande del mundo, avalada por Guinness World Records, propiedad del poblano Rodrigo Romero. De los 1,230 ejemplares, en Val’Quirico se exhiben 400.

Si te gusta el cine y el ‘fucho’, no te pierdas la proyección de 12 cortometrajes temáticos. Entre ellos: ‘Otro gol por el camino’, de Daniel Berruecos; ‘Sin penal no hay gloria’, de Andrea Chuy; ‘Entre balones y volcanes’, de César Chiquito; ‘El cielo en la grada’, de Óscar Ozuna; y ‘Azkatl: más allá de la cancha’, de Donaldo Galeana.

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Foto: Val'Quirico

De los 21 restaurantes y 9 bares de Val’Quirico, solo algunos transmitirán los partidos del Mundial 2026:

Coppelia: restaurante de desayunos y platillos mexicanos e internacionales.

Arciere: bar con jaulas de bateo y tiro con arco.

Salomé: restaurante con antojitos del mar.

Ronzino: restaurante/bar con tapas, vinos, charcutería y platillos españoles.

NUC: restaurante de gastronomía italiana contemporánea.

Toscamar: restaurante de pescados y mariscos.

La Birota: restaurante con parrilla al aire libre, cortes de carne y juegos de petanca.

Le Chanock: bar estilo parisino con coctelería de autor y destilados mexicanos.

La Lustrería: pequeño local retro con lustradores de zapatos y bebidas.

Crichus: bar con mixología local y snacks.

La Catrina del Zócalo: restaurante de alta gastronomía mexicana y parrilla.

Bistrino: restaurante de estilo casual con cortes de carne y pastas.

La Encomienda: restaurante con cocina de autor especializada en horno de leña.

¿Cuánto cuestan las actividades futboleras en Val’Quirico?

Las redes sociales de Val’Quirico han informado que cualquiera de las actividades y experiencias temáticas del Mundial 2026 son gratuitas, al igual que el acceso al complejo.

Foto: Val'Quirico

Para entrar a bares y restaurantes, se recomienda reservar con anticipación.

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Toma en cuenta que la temporada del Mundial 2026 en Val’Quirico terminará el 19 de julio y algunas actividades comienzan y acaban en horarios distintos.

Sitio web: valquirico.com

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