El Museo Anahuacalli, al sur de la CDMX, fue concebido por el muralista Diego Rivera como una Ciudad de las Artes sobre lava petrificada, donde conviviera el arte, la arquitectura y la naturaleza.

Descubre este monumental espacio a través de estos datos curiosos.

Dónde se encuentra

En el pueblo de San Pablo Tepetlapa, al sur de la Ciudad de México.

El Anahuacalli ‘vive’ en la zona del Pedregal, dentro de una reserva ecológica cubierta de lava petrificada, salpicada de nopaleras y magueyes.

Foto: Museo Diego Rivera Anahuacalli

Este espacio también está habitado por cacomixtles, murciélagos y otras especies endémicas.

Sus creadores

Fue concebido por Diego Rivera, con la ayuda de su hija, la arquitecta Ruth Rivera, y de su amigo, el pintor y también arquitecto Juan O’Gorman.

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De este último, su obra más reconocida son los murales de mosaicos que cubren las cuatro caras de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Ambos continuaron con la obra después del fallecimiento del muralista.

Cuándo abrió

Los primeros bocetos del proyecto fueron trazados por Diego Rivera a principios de la década de los cuarenta del siglo pasado. Siete años después de su muerte, el recinto fue inaugurado en 1964, mismo que se ha mantenido en constante renovación.

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Qué significa

‘Anahuacalli’ proviene de ‘casa’ (calli en náhuatl) y de ‘Anáhuac’, antiguo nombre del territorio de las antiguas civilizaciones mexicas, de acuerdo con información del museo.

La arquitectura

Es un monumento colosal de piedra volcánica, la misma que se extrajo del Pedregal donde se encuentra, producto de la explosión del Xitle.

Rivera lo imaginó como un ‘templo del arte’ inspirado en un teocalli, con elementos arquitectónicos de culturas mesoamericanas: mexica, teotihuacana, maya.

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Fotos: Museo Diego Rivera Anahuacalli

En su fachada se muestra un conjunto de taludes y tableros. Su interior laberíntico representa los tres niveles del cosmos: el inframundo oscuro (planta baja), el mundo de los vivos (primer nivel) y el plano celestial o supramundo (último piso), iluminado por un enorme ventanal y con un mirador al aire libre.

Una casa para su colección

El pintor y muralista Diego Rivera, también fue un ávido coleccionista de objetos prehispánicos a lo largo de su vida.

Muchos de ellos fueron rescatados de los saqueos. Para su exhibición y resguardo mandó construir 'una casa’ inspirada en templos mesoamericanos.

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Foto: Museo Diego Rivera Anahuacalli

Su acervo asciende a más 60 mil piezas arqueológicas.

Qué ver

Máscaras teotihuacanas; figurillas olmecas, toltecas, zapotecas; cerámicas del occidente de México, incensarios mixtecos, murales con técnica de mosaico en el techo por todo el recinto, además de bocetos de los murales del artista, incluido 'El hombre en la encrucijada', el fresco que Nelson Rockefeller le encargó en 1933 para el vestíbulo del Rockefeller Center en Nueva York y que luego fue destruido.

Este año se recibió la colección de Juan Rafael Coronel Rivera, historiador de arte, escritor y nieto de Diego.

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Fotos: Museo Diego Rivera Anahuacalli

El nuevo acervo incluye huipiles, cerámicas, tallas en madera, además de pinturas de la época virreinal y más bocetos del muralista.

Constantemente se presentan exposiciones temporales de arte contemporáneo.

Museo vivo

Su arquitectura moderna se extiende como ramificaciones entre el negro Pedregal a través de pasarelas de concreto, conduciendo a los jardines y salones donde se ofrecen talleres a todas las edades.

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Foto: Museo Diego Rivera Anahuacalli

Los hay de danza africana y folclórica, de pintura y dibujo, de sketch, de medicina tradicional, de clown, de cartonería y de cerámica.

En su explanada se organizan festivales de todo tipo, conciertos de electrónica y hasta de música ‘guapachosa’. Es un destino obligado en temporada de Día de Muertos por su altar monumental, uno de los más bonitos de la CDMX.

Fotos: Gretel Zanella

Échale un ojo a la cartelera en sus redes sociales o en museoanahuacalli.org.mx

Anahuacalli Mundialista

En su explanada, el museo transmite en vivo los partidos de la Selección Mexicana, así como la semifinal y final.

La entrada es gratuita, pero hay que registrarse con anticipación en su sitio oficial porque el cupo es limitado. El objetivo es relacionar el juego moderno con el antiguo juego de pelota a través de actividades culturales y una muestra fotográfica.

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En colaboración con Turkish Airlines igualmente se organiza un rally cultural para ganar boletos a Turquía.

Foto: Museo Diego Rivera Anahuacalli

Durante el evento hay zona de comida y espacios de convivencia.

Por cierto, el museo conserva en su fachada un aro de juego de pelota original. La próxima transmisión, México vs Chequia es el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas.

Servicios

Tiene una cafetería, ideal para el desayuno o para tomarte una bebida caliente o fría (como una cerveza artesanal); hay una tienda de libros, de objetos decorativos y artesanales; baños muy limpios y estacionamiento en un terreno frente al museo (se paga por separado).

Datos útiles

Horario: Abre de martes a domingo de 11:00 a 17:30 horas. Cierra los lunes.

Entrada: Acceso general, $130 pesos; residentes nacionales con identificación, $100 pesos; estudiantes y profesores, $40 pesos. Permiso para tomar fotos sin flash con tu celular, $30 pesos. Boletos en taquilla y en el sitio oficial del museo.

Cómo llegar: Su dirección es Calle Museo 150, colonia San Pablo Tepetlapa, en la alcaldía Coyoacán. Se encuentra a corta distancia de Avenida División del Norte. Si viajas en transporte público toma el tren ligero. Las estaciones más cercanas son Nezahualpilli y Xotepingo. El recorrido a pie es de unos 15 minutos aproximadamente.

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