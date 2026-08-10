La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) dijo que el diálogo que mantienen con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) muestra que hay apertura de la autoridad para incorporar las propuestas de los medios en torno a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Expuso que gracias a las pláticas que se tienen “se han logrado importantes avances que darán certeza a la industria, a sus comunicadores y sobre todo a las millones de personas que escuchan y ven la radio y la TV en el país”.

Aseguró que la apertura que se observa indica que la posición de la CRT no es censurar a los medios de comunicación, lo que elimina las preocupaciones que había al respecto.

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Dijo que actualmente hay diálogo y "conjuntamente se ha revisado el mecanismo sobre la actuación de las defensorías de los derechos de las audiencias, para asegurar estos sean basados en la “autorregulación” de cada medio de comunicación...”.

Agregó que se trabajó en “precisar definiciones y conceptos relacionados con la libertad editorial y se analizó la viabilidad económica de los medios mexicanos en competencia permanente con las redes sociales y las plataformas extranjeras”.

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En un comunicado, la CIRT aseguró que como parte de la consulta pública que se abrió para proponer y plantear propuestas en torno a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la CRT informó que su intervención sólo ocurrirá a solicitud de quien presente la queja ante el medio.

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Agregó que la CRT dijo que “se constreñirá a temas procedimentales y en ningún caso sobre temas de contenido editorial, ni con respecto a las determinaciones del defensor de la audiencia que nombre cada medio de comunicación” formule en el proceso de consulta pública.

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Dijo que estarán atentos a las contribuciones que presente la ciudadanía en el proceso de consulta pública, la cual lleva ya más de 2 mil comentarios.

Agregó que estarán atentos al texto definitivo y a la discusión en el Pleno de la CRT para su posterior aprobación.

“Como industria, continuaremos participando activamente e impulsando mejoras para la industria con el propósito de siempre contribuir a la construcción de un marco regulatorio adecuado y equilibrado. Una vez que se conozca este documento la CIRT dará una posición al respecto”, concluyó.

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