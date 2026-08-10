Ana Francisca Vega comenzó este lunes 10 de agosto una nueva etapa en MVS Noticias, apenas unos días después de que Luis Cárdenas anunciara su salida de la empresa tras 16 años de trayectoria.

Luis Cárdenas, periodista y colaborador de EL UNIVERSAL, se despide de MVS. Foto: @LuisCardenasMx

En su primera emisión, la periodista aprovechó el arranque de su programa para presentar este nuevo espacio y, sobre todo, cuál será su postura frente a la información y la libertad de expresión.

En punto de las 7:00 de la mañana, la comunicadora tomó el micrófono por primera vez al frente de su nuevo proyecto en MVS. Antes de comenzar con las noticias, agradeció a los radioescuchas y a las personas que seguían la emisión a través de redes sociales.

“Llego a este espacio para sumar, a construir, a dar continuidad a una historia de rigor periodístico. Reconociendo también a cada una de las voces que me han antecedido”, dijo durante su presentación.

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¿Qué dijo Ana Francisca Vega sobre la libertad de expresión?

Afirmó que desde el primer minuto de este nuevo proyecto, tanto la libertad de expresión como la independencia editorial no estarían sujetas a debate ni discusión.

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“No dependen de momentos ni de coyunturas ni de personas ni de partidos, son el pilar en el cual se sustentan y se sostiene este micrófono. Mi propio trabajo, y el de todo el equipo que hace posible este espacio”, agregó.

Aunado a ello explicó que su compromiso estará centrado en la información y en el contraste respetuoso de las ideas; además de haber recalcado la importancia de generar espacios donde puedan encontrarse personas que no necesariamente piensan igual, pues recalcó que una de las tareas relevantes en México es precisamente tender puentes de diálogo entre distintas posiciones.

De acuerdo con su mensaje, esos puentes permiten construir y defender la democracia, además de contribuir a sostener la libertad.

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“Este es y seguirá siendo un espacio abierto, plural y crítico. Un noticiero para informar, para entender y para escuchar la enorme diversidad que compone a México”, finalizó.

¿Quién es Ana Francisca Vega?

Ana Francisca Vega es una periodista mexicana que ha construido su carrera entre la radio, la televisión y los medios digitales.

Estudió la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE y posteriormente realizó una Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, Inglaterra, en St. Antony’s College, como parte de la generación de 2003.

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La periodista Ana Francisca Vega. Foto: Twitter. @anafvega

Su preparación le abrió las puertas a distintos programas de reconocimiento internacional. Entre ellos se encuentran la Chevening Scholarship, otorgada por el Gobierno de Gran Bretaña, y una beca para periodistas de The Washington Post-Woodrow Wilson Center for International Scholars.

Vega fue una de las fundadoras de AnimalPolítico.com y, con el paso de los años, ha trabajado en distintos medios de comunicación de México, entre ellos Radio Fórmula, W Radio, EL UNIVERSAL, Milenio Diario y El Economista.

La periodista Ana Francisca Vega. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

También ha colaborado con medios internacionales como Time, Slate y The Washington Post, además de participar en proyectos como bloggingheads.tv y Zócalo Public Square.

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El periodismo no es el único terreno en el que ha desarrollado su carrera. En 2019 publicó “Mexicanos Como Yo: 50 personajes que hacen de este un país fantástico”, editado por Planeta.

En este libro reunió las historias de 50 personajes que, desde distintas áreas, han dejado huella en México.

Antes de ello, en 2011, fue coeditora y coautora de “Twitter y cambio político en México”, publicado por Random House Mondadori.

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