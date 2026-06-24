En el marco de la Marcha del Orgullo LGBT+ este sábado 27 de junio en la Ciudad de México, diversas colectivas convocaron a una Contramarcha para alzar la voz contra la violencia, la opresión, el racismo y el despojo.

La Contramarcha también convocó a marchar contra los genocidios en el mundo; el orgullo corporativista; el "pink washing"; la limpieza social, las desapariciones; crímenes de odio; feminicidios y transfeminicidos; colonialismo; racismo; sionismo; y militarismo.

"Estamos hartxs de que nuestras vidas estén sujetas a gobiernos y sistemas de poder a quienes no les importamos, pero nos usan para su conveniencia", expresaron.

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"Alzamos la voz una vez más por existir libres de violencia, opresión, racismo y despojo, sin corporativismo involucrado", señalaron las personas convocantes.

Agregaron que también la Contramarcha en la Ciudad de México es para exigir un cese de alto al fuego en Palestina, Líbano e Irán, así como en otras partes del mundo. Además en apoyo a Venezuela, Cuba y Congo.

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También buscan visibilizar las desapariciones forzadas y las violencias contra las personas LGBT+.

¿Cuándo y dónde es la Contramarcha?

La Contramarcha está programada para salir este sábado 27 de junio de la Plaza Palestina Libre en la Alameda Central a las 10:00 horas, rumbo a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

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