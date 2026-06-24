[Publicidad]
En el marco de la Marcha del Orgullo LGBT+ este sábado 27 de junio en la Ciudad de México, diversas colectivas convocaron a una Contramarcha para alzar la voz contra la violencia, la opresión, el racismo y el despojo.
La Contramarcha también convocó a marchar contra los genocidios en el mundo; el orgullo corporativista; el "pink washing"; la limpieza social, las desapariciones; crímenes de odio; feminicidios y transfeminicidos; colonialismo; racismo; sionismo; y militarismo.
"Estamos hartxs de que nuestras vidas estén sujetas a gobiernos y sistemas de poder a quienes no les importamos, pero nos usan para su conveniencia", expresaron.
Lee también Los nuevos autores de la diversidad
"Alzamos la voz una vez más por existir libres de violencia, opresión, racismo y despojo, sin corporativismo involucrado", señalaron las personas convocantes.
Agregaron que también la Contramarcha en la Ciudad de México es para exigir un cese de alto al fuego en Palestina, Líbano e Irán, así como en otras partes del mundo. Además en apoyo a Venezuela, Cuba y Congo.
[Publicidad]
También buscan visibilizar las desapariciones forzadas y las violencias contra las personas LGBT+.
¿Cuándo y dónde es la Contramarcha?
La Contramarcha está programada para salir este sábado 27 de junio de la Plaza Palestina Libre en la Alameda Central a las 10:00 horas, rumbo a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Intentan registrar en Yucatán marca del "Pato Merlín" ante el IMPI; buscan usarla para campañas políticas
nro/apr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
Irán presenta el acuerdo para terminar la guerra como una "declaración de derrota de EU"; memorando es fruto de la resistencia, dice
Nación
Sheinbaum rechaza que haya apagones en México; lo que sí hay son fallas de distribución, explica
Metrópoli
Prevén marchas y protestas rumbo al Estadio Ciudad de México; SSC alerta por movilizaciones este 24 de junio
Mundo
OpenAI presenta su primer chip de IA desarrollado; “Jalapeño” es desarrollado junto a Broadcom