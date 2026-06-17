La Secretaría de Gobierno (Secgob) informó que las personas que asistan a la 48 Marcha LGBT+ en la Ciudad de México, sí podrán ingresar y arribar a pie al Zócalo capitalino el próximo sábado 27 de junio, como resultado de las mesas de diálogo entre autoridades, activistas, organizaciones y colectivos.

Todas las personas que participen en la Marcha del Orgullo de este 2026, podrán arribar a pie al Zócalo capitalino sin ningún inconveniente, y acceder al espacio donde se desarrolla el FIFA Fan Fest.

¿Cómo será el recorrido de la Marcha LGBT+?

Los vehículos y automotores participantes mantendrán su recorrido sobre Avenida Paseo de la Reforma y concluirán su trayecto en Reforma Norte, antes de Avenida Juárez, conforme a las disposiciones operativas y de seguridad establecidas para el evento.

Los vehículos y automotores participantes mantendrán su recorrido sobre Avenida Paseo de la Reforma y concluirán su trayecto en Reforma Norte. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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¿Hasta dónde llegará la Marcha LGBT+?

La única variación respecto a años anteriores es que, como parte de los acuerdos alcanzados mediante el diálogo, el escenario principal de cierre no se instalará en el Zócalo capitalino y, por esta ocasión, será ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se llevará a cabo el programa artístico y musical de la jornada.

Este acuerdo permite que coincidan dos expresiones de gran relevancia social para la ciudad: la celebración de la diversidad sexual y de género, y la fiesta deportiva del Mundial 2026.

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“Las instituciones participantes y las organizaciones convocantes reiteran su compromiso para que esta 48ª Marcha del Orgullo se desarrolle en un ambiente seguro, pacífico y de pleno respeto a los derechos humanos”, destacó la Secgob.

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