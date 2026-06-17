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Toluca, Estado de México.- Del 15 al 21 de junio, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México transmitirá 14 partidos de futbol en las sedes participantes, acompañados de dinámicas de destreza futbolística, inflables temáticos y actividades recreativas diseñadas para toda la familia.
En el territorio mexiquense podrán disfrutar de la fiesta mundialista, sin perder de vista la riqueza cultural, turística y gastronómica que distingue a cada destino.
Los 14 Destinos Futboleros del Estado de México, estrategia impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena), entraron a la cancha con una nueva jornada de actividades.
Por ejemplo, la cartelera semanal incorpora funciones itinerantes de la Cineteca Mexiquense en Metepec, Jilotepec, Otumba, Aculco, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, acercando el séptimo arte a comunidades de distintas regiones de la entidad.
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La pasión por el futbol también se vivirá más allá de las pantallas:
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- En Temascalcingo se realizará un Intercambio de Estampas
- Museo Arqueológico de Apaxco se proyectará el documental Historia del futbol
Dichas actividades enriquecerán la experiencia de quienes visiten los Destinos Futboleros.
La música y las artes escénicas también forman parte de esta celebración. Este 17 de junio, a las 17:00 horas, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) ofrecerá un concierto en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Posteriormente, el 20 de junio, a las 16:00 horas, el Ensamble OSEM presentará un tributo a Juan Gabriel en Toluca; mientras que, a las 18:00 horas del mismo día, el Coro Polifónico del Estado de México se presentará en Valle de Bravo, fortaleciendo la oferta artística de esta semana mundialista.
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Con esta programación, la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero” reafirma su objetivo de proyectar los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de la entidad, mediante experiencias que combinan la pasión por el futbol con la identidad y tradiciones de cada región, en el marco de la temporada mundialista.
La Secretaría de Cultura y Turismo invita a la ciudadanía a consultar la programación completa a través de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y X, mediante la cuenta @CulturaEdomex.
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