¡La fiebre por el Mundial 2026 continúa y ahora tiene una nueva tendencia! Con ayuda de la Inteligencia Artificial puedes ser parte de la celebración deportiva recreando tu propia estampa, al mismo estilo del álbum Panini.

Generar este coleccionable es muy fácil, sólo necesitas tener el prompt correcto e introducirlo en Gemini o ChatGPT. Si quieres saber cómo, en Techbit te lo explicamos.

Las marcas han lanzado un álbum especial y coleccionable con motivo de la Copa del Mundo 2026. Foto: Pixabay

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¿Cómo hacer tu propia estampa del Mundial con IA?

Como lo mencionamos anteriormente, para crear tu estampa del Mundial 2026 con herramientas de IA necesitas tener un prompt detallado, lo más descriptivo posible para que el resultado sea exacto.

Después, entra a ChatGPT o Gemini y busca la opción para generar imágenes. Posteriormente, adjunta una foto tuya y escribe lo siguiente:

“Crea una fotografía de un cromo de fútbol personalizado, similar a los de los álbumes coleccionables. Pon mi nombre de jugador (escribe tu nombre o apodo) en la posición MF (o la que prefieras), con un escudo y una bandera pequeña de la selección (coloca a tu equipo favorito)".

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Si quieres un fondo específico, también descríbelo. Y no olvides poner el tamaño: 1:1, 16:9, 4:5, 2:3 o 9:19, dependiendo de la red social donde la vayas a compartir.

¡Listo! Juega con el prompt para perfeccionar el resultado. Recuerda que entre más detallado seas, la IA genera un coleccionable mayormente personalizado y original.

Estampa del Mundial 2026. Foto: Imagen generada con IA

Importante: si te preocupa la protección delas fotos que compartes con los asistentes de Inteligencia Artificial, primero consulta sus términos y condiciones. En dicha sección se indica el tratamiento que le dan a este tipo de datos, que principalmente son para entrenamiento de sistemas.

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¿Dónde ver el Mundial de Futbol 2026?

¡Atención, aficionado! Ahora que ya sabes cómo crear tu estampa personalizada, seguramente te preguntas dónde ver los encuentros del Mundial 2026. Las mejores opciones son:

Pase Mundial 2026 de Vix: tiene un precio de $999 e incluye la transmisión de los 104 partidos. Es necesario estar suscrito a la versión premium de la plataforma.

TV abierta: si solo quieres ver los partidos de la Selección Mexicana, TV Azteca y Televisa los trasmitirán a través del Canal 2, Canal 5, Canal 9, Azteca Uno o Azteca 7.

La fiebre mundialista sigue invadiendo México, por lo que recomendamos disfrutar de esta época y prepararte para vivir cada partido incluso con ayuda de herramientas como la IA.

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