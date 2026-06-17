La Ciudad de México no puede quedar paralizada ante cada conflicto, ya que esto genera afectaciones económicas y de movilidad, advirtieron líderes del sector restaurantero quienes afirmaron que “la Ciudad no puede quedar rehén de bloqueos recurrentes”

En un comunicado conjunto, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); los Directores de Cadenas de Restaurantes, A.C. (Dicares) y la Asociación Mexicana de Restaurantes A.C. (AMR) indicaron que la protesta social es una garantía y debe ser respetada, pero remarcaron que ningún derecho puede ejercerse anulando de manera sistemática los de terceros.

Los empresarios subrayaron que las afectaciones a la movilidad han impactado en más de mil restaurantes, quienes han visto limitada su operación. Además, ha impactado a más de 20 mil trabajadores y 100 mil comensales potenciales por jornada.

Los empresarios agregaron que "cuando se bloquea una zona restaurantera, no se afecta solamente al dueño de un negocio". Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

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Refirieron que los restaurantes son parte esencial de la vida económica y social de la capital, ya que son centros de trabajo, puntos de abasto, espacios de convivencia, motores turísticos y sustento directo para miles de familias.

“Cuando se bloquea una zona restaurantera, no se afecta solamente al dueño de un negocio. Se afecta al mesero que vive de sus propinas, a la cocinera que depende de su jornada, al repartidor que pierde entregas, al proveedor que no cobra, al productor que no coloca su mercancía y al comensal que no puede llegar”, afirmaron.

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha mantenido por 17 días su bloqueo en el Centro Histórico, así como marchas en diferentes vialidades de la capital para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 relativa a las jubilaciones y la seguridad social.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha mantenido por 17 días su bloqueo en el Centro Histórico. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

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En ese contexto, los empresarios hicieron un llamado a las autoridades federales y de la Ciudad de México para que asuman con responsabilidad la resolución del conflicto, puesto que -según dijeron- el diálogo debe continuar, pero la urbe debe funcionar también.

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Agregaron que no basta con sugerir alternativas viales ante los cierres, sino que se requieren medidas efectivas para proteger el libre tránsito, la operación económica, la seguridad de trabajadores y clientes, así como la continuidad de actividades esenciales.

Los organismos apuntaron que estas afectaciones no vienen sólo de los bloqueos, también por decisiones operativas de movilidad y seguridad pública cuando se cierran vialidades para facilitar traslados oficiales, movimientos de equipos deportivos o eventos de alta concentración.

"Sus demandas deben procesarse sin imponer a la ciudadanía, a los trabajadores y a los pequeños negocios una carga económica y social", aseguraron los empresarios. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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De igual manera, extendieron su llamado a los grupos movilizados: “sus demandas deben procesarse sin imponer a la ciudadanía, a los trabajadores y a los pequeños negocios una carga económica y social que no les corresponde”.

Finalmente, reiteraron que, ante el Mundial de Futbol, la Ciudad de México debe proyectar gobernabilidad, capacidad de diálogo, orden público y respeto a quienes todos los días sostienen su actividad económica.

vr/cr