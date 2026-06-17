Ante el partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, que tendrá lugar la noche de este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas que se esperan.

Antes del evento, entre las 18:00 y 20:00 horas, se pronotican chubascos y temperaturas de 19 a 18° Celsius, así como rachas de viento de 30 kilómetros por hora.

Durante el partido, entre las 20:00 y las 22:00 de la noche, descenderá la temperatura entre los 18 y 17° Celsius, además de que se esperan lluvias ligeras en la zona.

El pronóstico del tiempo para hoy en el #EstadioCiudadDeMéxico, prevé chubascos antes del encuentro, lluvias ligeras durante el partido entre Uzbekistán y Colombia, y cielo nublado al concluir.



Atiende las recomendaciones.



En la #CapitalDeLaTransformación,… pic.twitter.com/QRoqaZVtWI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 17, 2026

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Entre las 22:00 y las 23:00 de la noche, una vez que concluya el partido, se esperan temperaturas de entre 17 y 16° Celsius, con cielo nublado.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a los asistentes al Estadio Ciudad de México:

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Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.

Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.

Consume agua frecuentemente y consume agua.

Usa impermeable para protegerte de la lluvia.

Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.

No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.

Protege tus pertenencias para evitar extravío entre la multitud.

Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad.

vr/cr