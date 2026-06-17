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Ante el partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, que tendrá lugar la noche de este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas que se esperan.
Antes del evento, entre las 18:00 y 20:00 horas, se pronotican chubascos y temperaturas de 19 a 18° Celsius, así como rachas de viento de 30 kilómetros por hora.
Durante el partido, entre las 20:00 y las 22:00 de la noche, descenderá la temperatura entre los 18 y 17° Celsius, además de que se esperan lluvias ligeras en la zona.
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Entre las 22:00 y las 23:00 de la noche, una vez que concluya el partido, se esperan temperaturas de entre 17 y 16° Celsius, con cielo nublado.
Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a los asistentes al Estadio Ciudad de México:
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- Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.
- Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.
- Consume agua frecuentemente y consume agua.
- Usa impermeable para protegerte de la lluvia.
- Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.
- No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.
- Protege tus pertenencias para evitar extravío entre la multitud.
- Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad.
Piden a aficionados colombianos llegar con anticipación al partido ante Uzbekistán; puertas del Estadio CDMX abrirá cuatro horas antes del encuentro
vr/cr
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