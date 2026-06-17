Como parte de la estrategia "Cuauhtémoc Latiendo al Mundo", voluntarios de la alcaldía ofrecieron información turística, cultural y de otros servicios a los visitantes y residentes de la zona.

En comunicado, la alcaldía explicó que la entrega del “Pasaporte Cuauhtémoc” se realizó en el Ángel de la Independencia, la Plaza Garibaldi, la Fuente de Cibeles, Parque México, la Plaza Río de Janeiro, el Kiosco Morisco, la Plaza de las Tres Culturas, la Zona Rosa, las Letras Monumentales de Tepito, entre otros puntos de la demarcación.

Con ello, dijo, se compartió información sobre lugares para visitar, actividades culturales, opciones gastronómicas, rutas de transporte y la ubicación de los más de 500 Puntos Violeta con los que cuenta la alcaldía.

Lee también Diputada Diana Sánchez Barrios prepara denuncia contra Rojo de la Vega

Agregó que con estas acciones se busca que los turistas conozcan mejor la oferta cultural, gastronómica e histórica, pero también que los vecinos redescubran espacios que forman parte de su vida cotidiana.

mahc/LL