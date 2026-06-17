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Cuautitlán Izcalli, Méx.- La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), se sumó a la limpieza del cárcamo de la colonia Valle de las Flores, infraestructura hidráulica a cargo de la empresa Aleatica.
De acuerdo con CAEM, se realizan trabajos conjuntos con la privada y el gobierno local, para desahogar el cárcamo, para posteriormente sacar los residuos sólidos y con ello, dar limpieza y mantenimiento al vaso regulador situado en la colonia Valle de las Flores de Cuautitlán Izcalli.
Luego de que ya desbordó tres veces en lo que va del mes, dejando afectaciones en el Circuito Exterior Mexiquense y en alrededor de 40 viviendas, desde ayer hay personal de la empresa realizando labores de limpieza en el vaso regulador.
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En el lugar hay unidades de la Comisión del Agua del Estado de México y de Aleatica, quienes emplean una bomba y de manera manual retiran maleza crecida.
Por el desbordamiento del cárcamo, situación que ha ocurrido en tres ocasiones durante junio, hubo 40 casas de Valle de las Flores que resultaron con pérdidas de muebles y electrodomésticos y se registraron inundaciones en el Circuito Exterior Mexiquense.
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vr/cr
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