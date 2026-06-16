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Cuautitlán Izcalli, Méx.- En reuniones de trabajo del gobierno municipal con Aleatica, encargada de la operación del Circuito Exterior Mexiquense, se acordó que la empresa instalaría un generador eléctrico para la operación correcta de un cárcamo y esto no ocurrió, lo que derivó en el desbordamiento del vaso regulador que afectó la vialidad de cuota y a alrededor de 40 casas.
Así lo dio a conocer el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Luis Daniel Serrano Palacios, durante una conferencia de prensa realizada este martes, en la que agregó que hoy el privado inició con labores de desazolve, pues la cantidad de lodo redujo la capacidad del cárcamo.
Serrano sostuvo que hubo una reunión el 9 de junio con representantes de la empresa, donde se delinearon acciones para el mantenimiento, entre ellas, que este 16 de junio iniciaban las labores de limpieza y que el 10 de junio sería instalado un generador eléctrico debido a la intermitencia de energía eléctrica en esa zona.
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“¿Por qué se acordó que el privado colocara un generador eléctrico?, porque cuando tenemos intermitencia y empieza a operar el equipo de rebombeo, a media lluvia, tienes una intermitencia y sale de funcionamiento. Entonces, en lo que una persona va y reactiva, pues se derrama”, dijo Serrano Palacios.
Además, el alcalde de Cuautitlán Izcalli mencionó que Operagua ha tenido operación en el vaso regulador, en gobiernos anteriores, por necesidad. Y agregó que, de no haberse intervenido, podrían haber ocurrido circunstancias mayores.
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Y recordó que representantes de Aleatica dijeron en una sesión de trabajo que la saturación del drenaje ocurría en esa zona de la colonia Valle de las Flores porque hay casas con albercas.
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La próxima reunión será el 7 de julio, adelantó Daniel Serrano, para hablar del colector Hidalgo, infraestructura que ayudaría a llevar toda el agua que llega al Gavión hacia el Emisor Poniente y que la empresa debió construir desde hace 15 años.
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Daniel Serrano Palacios también propuso que esté presente una representación vecinal en las reuniones para que conozcan de manera directa lo que ocurre y para reconstruir la confianza de la población.
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vr/cr
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