Ecatepec, Méx.- La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, informó que el municipio ya cuenta con 123.8 hectáreas inundadas en el humedal de "El Caracol", que forma parte de un proyecto que prevé la restauración total de 800 hectáreas para convertir el sitio en el parque ecológico más grande del Valle de México.

En conferencia de prensa, la edil presentó estos resultados como uno de los principales avances de su administración en materia hídrica y ambiental.

Ecatepec recupera 123 hectáreas del humedal El Caracol; prevén el mayor parque ecológico. Foto: Especial.

“El Caracol va a ser el parque ecológico más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México. Va a ser un centro de esparcimiento familiar, un pulmón verde, un centro de mil aves migratorias. Y va a ser el orgullo de Ecatepec”, aseguró.

El proyecto en el que participan autoridades federales, estatales y el ayuntamiento de San Salvador Atenco, incluye 550 hectáreas inundables y 270 hectáreas destinadas a áreas recreativas. Hasta el momento se construyeron 2.5 kilómetros de bordos, 10 bordos radiales completos y tres más al 90 % de su avance.

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Cisneros Coss explicó que El Caracol funcionó como ecosistema acuático hasta los años 50 con presencia de pesca, recolección y actividad productiva vinculada a la sal.

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En décadas posteriores, el sitio sufrió desecación, fraccionamientos y abandono. El actual gobierno municipal expulsó invasores que ocupaban el terreno desde 2019 y priorizó la recuperación del vaso regulador.

Ecatepec recupera 123 hectáreas del humedal El Caracol; prevén el mayor parque ecológico. Foto: Especial.

“Devolvemos el agua al pueblo de Ecatepec”, afirmó. El humedal actúa como regulador hídrico: recarga mantos freáticos, trata aguas combinadas, controla avenidas y estabiliza suelos. Además, el alto contenido de sal favorece procesos naturales de filtración y purificación sin químicos.

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Detalló que la intención es crear un humedal en la zona de El Caracol, ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Las Américas y que formó parte de la antigua empresa Sosa Texcoco, el cual captará agua pluvial y residual, que por procesos naturales será depurada, lo que alimentará los mantos freáticos, además de que el sitio se convertirá en un oasis para diversas especies animales y vegetales, sobre todo de aves, y generará oxígeno.

Ecatepec recupera 123 hectáreas del humedal El Caracol; prevén el mayor parque ecológico. Foto: Especial.

Las autoridades reportan el regreso de especies como garzas, patos, águilas y flora endémica. El sitio se consolida como zona de paso para miles de aves migratorias. “Están regresando especies. Ya vemos garzas, patos, águilas, flora endémica que creíamos perdida. Este lugar vuelve a ser un oasis para las aves migratorias. Se ven miles y miles de pájaros”, comentó.

Los beneficios alcanzan a 200 mil habitantes de colonias cercanas de manera directa, a 2 millones de personas en cuatro municipios por la recuperación de cuerpos de agua y a 10 millones en el Valle de México por el mejoramiento ambiental.

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La zona de El Caracol, que forma parte del ANP del ex lago de Texcoco, fue invadida en 2019 y había diversos asentamientos, aunque fue recuperada y en enero pasado iniciaron los trabajos del proyecto hidráulico.

Ecatepec recupera 123 hectáreas del humedal El Caracol; prevén el mayor parque ecológico. Foto: Especial.

Letizia Silva Ontiveros, asesora técnica del ayuntamiento precisó que en El Caracol se instalará un ecosistema léntico (cuerpo de agua cerrado y estable, sin corriente continua), lo que genera un proceso natural de depuración del agua y que propicia la creación de oxígeno, de manera completamente ecológica.

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Dijo que al producir oxígeno se mejora la calidad del aire, además de que el humedal se convierte en un regulador climático natural de todo el Valle de México.

dmrr/cr