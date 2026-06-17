En la estación Tasqueña del Tren Ligero “El Ajolote”, el ingreso es sólo con boleto para el partido de futbol entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio de la Ciudad de México, informó el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), lo que provoca que cientos de personas que no van al evento deportivo, busquen otras alternativas para moverse hacia el sur de la CDMX.

"¡Oye, pero qué cosa tan bárbara; yo tengo que trabajar en Xochimilco y no puedo ir por el partido!”, dijo Janet que trabaja en un restaurante cerca del Estadio Ciudad de México y comentó que no pudo tomar el Tren Ligero luego de que se implementaran restricciones de acceso en el marco del encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo en la entrada del Tren Ligero en la estación Tasqueña, dónde únicamente dejaban ingresar a las personas que tuvieran boletos al partido o códigos QR de vecinos.

A las afueras de la estación Tasqueña del Metro, los usuarios buscaron alternativas para continuar su trayecto. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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Janet explicó que al llegar a la terminal Tasqueña se encontró con que no podía tener acceso en la estación Tasqueña, situación que le impidió utilizar el transporte como lo hace habitualmente para llegar a su trabajo.

"Me gusta el futbol y entiendo que haya operativos, pero también deberían pensar en la gente que trabaja por la zona y necesita llegar a tiempo", comentó.

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A las afueras de la estación Tasqueña del Metro, los usuarios buscaron alternativas para continuar su trayecto.

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Algunos locales y turistas abordaron camiones y microbuses que los acercaran a Periférico, Avenida del Imán y otros puntos cercanos al sur de la ciudad.

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Lizz mencionó que vivía en la zona de Periférico y optó por abordar un camión que la dejaría en Avenida del Imán para después continuar su recorrido.

Refirió que se sentía inconforme con la movilidad en la Ciudad de México para estos partidos.

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"Entiendo que haya mucha gente por el partido, pero muchos no vamos al estadio; solo queremos llegar a nuestras casas o a nuestros trabajos y terminamos tardando más y gastando más dinero" dijo.

🇨🇴 Aficionados de la selección de Colombia rumbo al Estadio CDMX para apoyar a su nación en su primer encuentro en el Mundial ante Uzbekistán #VIDEO: Arantxa Meave | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6qgfp4gPmB — El Universal (@El_Universal_Mx) June 17, 2026

¿Cómo opera el servicio?

Las estaciones Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, Textitlán, sí tienen acceso para servicio ordinario.

Mientras que las estaciones El Vergel y Huipulco permanece cerradas.

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vr