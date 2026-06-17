Un grupo de manifestantes en favor del uso libre y la despenalización de la marihuana se manifiestan en inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México, previo al partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán.

Los integrantes del colectivo la Comuna 420 colocaron una mesa informativa y realizaron volanteo entre los asistentes al partido de la Copa Mundial de Fútbol, sobre el uso de la cannabis.

Los manifestantes prendieron cigarrillos de marihuana durante su protesta. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Asimismo, expresaron su pliego petitorio de cuatro puntos: por un uso libre de la planta, posesión libre, trato digno a consumidores y uso de espacios de consumo igualitarios.

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Los manifestantes prendieron cigarrillos de marihuana durante su protesta.

Integrantes de la Comuna 420 colocaron una mesa informativa y realizaron volanteo entre los asistentes al partido. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

"Información sobre cannabis, aquí también puedes fumar", decía Pedro, de la comuna 420, a los aficionados que pasaban rumbo al estadio.

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Los consumidores llegaron hasta los límites del operativo de Última Milla usando el Tren Ligero, a pesar de no contar con boleto para el partido.

Sin embargo, al llegar al acceso peatonal de la Última Milla no pudieron continuar.

vr/cr