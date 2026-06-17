[Publicidad]
Un grupo de manifestantes en favor del uso libre y la despenalización de la marihuana se manifiestan en inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México, previo al partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán.
Los integrantes del colectivo la Comuna 420 colocaron una mesa informativa y realizaron volanteo entre los asistentes al partido de la Copa Mundial de Fútbol, sobre el uso de la cannabis.
Asimismo, expresaron su pliego petitorio de cuatro puntos: por un uso libre de la planta, posesión libre, trato digno a consumidores y uso de espacios de consumo igualitarios.
Lee también Congreso CDMX aprueba que obras de Brugada para el Mundial 2026 sean difundidas por diputados y alcaldías; arreglos no son para turistas, dicen
Los manifestantes prendieron cigarrillos de marihuana durante su protesta.
"Información sobre cannabis, aquí también puedes fumar", decía Pedro, de la comuna 420, a los aficionados que pasaban rumbo al estadio.
[Publicidad]
Los consumidores llegaron hasta los límites del operativo de Última Milla usando el Tren Ligero, a pesar de no contar con boleto para el partido.
Sin embargo, al llegar al acceso peatonal de la Última Milla no pudieron continuar.
Integrantes de la CNTE intentan dar portazo en Metro General Anaya; policías permiten acceso para evitar riesgos
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
¿A qué hora abre el Fan Fest del Zócalo este jueves 18 de junio?; toma nota si asistirás a ver el partido entre México y Corea del Sur
Universal Deportes
Mundial 2026: Colombia enciende el Estadio Ciudad de México con victoria ante Uzbekistán
Espectáculos
Daveigh Chase habría pasado sus últimos meses en un campamento para personas sin hogar; sus amigos nunca dejaron de buscarla
Universal Deportes
Mundial 2026: César "Chino" Huerta tomará el partido contra Corea del Sur "como una final"
Al día
Morena revela fechas para registro de aspirantes a gubernaturas: calendario y detalles, aquí
Deportes
El Grande Americano subastará histórica máscara de Triple A por una noble causa
Espectáculos
Laura Bozzo se luce en paños menores para apoyar a México
Espectáculos
¿Murió la mamá de Kimberly Loaiza? Rumor conmociona a seguidores de la influencer