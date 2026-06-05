El Comité Gay Pride CDMX dio a conocer las actividades que se llevarán a cabo como parte de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la capital del país, también en el marco de la organización del Mundial.

En conferencia de prensa el Comité convocó a la sociedad civil, activistas, colectivos y personas aliadas a participar en la 48 edición de esta Marcha, bajo el lema "Nuestra venganza será volar libres".

Declaró que ante "el odio, las comunidades LGBTIQ+ respondemos siendo felices, bailando, cantando, sin dejar de luchar, sin dar un paso atrás en los espacios ya ganados".

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Además, las personas organizadoras de este comité presentaron el cartel oficial "La Matria", del artista Fabián Cháirez en homenaje a la activista trans Kenia Cuevas.

"Cháirez presenta una poderosa y disruptiva reinterpretación de la célebre pintura mexicana “La Patria” (1962) del muralista Jorge González Camarena. En el lienzo de Cháirez, el papel histórico de la alegoría de la nación mexicana es encarnado por la emblemática activista trans Kenia Cuevas, fundadora y directora de la organización Casa de las Muñecas Tiresias A.C", destacaron.

El Comité Gay Pride CDMX presentó el cartel oficial "La Matria", del artista Fabián Cháirez en homenaje a la activista trans Kenia Cuevas. Foto: tomada de Instagram gay.pridecdmx

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la Marcha del Orgullo?

La 48 edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 será el sábado 27 de junio de 2026 a partir de las 10:00 horas con salida del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Debido a la instalación del Fan Fest en el Zócalo, este comité indicó que tendrá presencia en un pequeño evento conmemorativo por invitación del gobierno de la Ciudad de México.

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Se tiene contemplado que ahí se dé un pronunciamiento político-social de las 13:00 a las 14:30, con la participación de liderazgos.

"Sin embargo, este año y por única ocasión en la historia, instalaremos nuestro magno escenario frente al Palacio de Bellas Artes, donde ofreceremos un concierto gratuito dedicado a las luchas de las Comunidades LGBTIQ+", puntualizaron.

"Es importante destacar que nuestra participación en el Fan Fest es por invitación, pero nosotros no tenemos nada que ver con la organización de la FIFA", aclaró el comité.

"Este año, la movilización no solo representa una celebración de la diversidad y de las identidades libres, sino un enérgico recordatorio contra los discursos de odio, los intentos de retroceso normativo y las violencias sistemáticas que persisten hacia las personas de la diversidad sexual.

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"En un panorama global complejo, el movimiento de la Ciudad de México alza la voz de manera contundente por la pacificación, la justicia social y el amparo irrestricto a las identidades más vulnerables", enfatizó el colectivo.

Comité Gay Pride CDMX también entregará reconocimientos a la actriz y cantante Verónica Castro, así como a las vedette Niurka Marcos y la conductora Maribel Guardia.

Comité Gay Pride CDMX entregará reconocimientos a la actriz y cantante Verónica Castro, así como a las vedette Niurka Marcos y la conductora Maribel Guardia. Foto: especial

Logística y seguridad

Las personas organizadoras explicaron que marcha se estructurará a través de bloques definidos para garantizar la seguridad de los asistentes: iniciando con los contingentes de personas con discapacidad, familias de las poblaciones LGBTIQ+, colectivas trans y no binarias, seguidos de organizaciones civiles, colectivos juveniles de la periferia y los tradicionales carros alegóricos.

"El Comité se encuentra trabajando en estrecha coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de Gobierno y de Salud de la Ciudad de México para implementar un riguroso protocolo de vialidad, hidratación y atención médica de primer contacto durante todo el trayecto sobre el Paseo de la Reforma y el Centro Histórico", puntualizaron.

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Por su lado, el Comité IncluyeT reiteró su protesta el 27 de junio por la visibilidad y la igualdad diversa e incluyente que aún no está garantizada.

"Este 2026 la Ciudad de México será observada por millones de personas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA, un acontecimiento que inevitablemente pondrá sobre la mesa las discusiones relacionadas con los Derechos Humanos, la inclusión, seguridad, el espacio público y la justicia social.

"En este contexto resulta indispensable reflexionar y cuestionar qué ciudad y qué país se muestra al mundo, pero también sobre las desigualdades las violencias y exclusiones que continúan enfrentando millones de personas históricamente discriminadas", señaló el Comité IncluyeT.

"Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha: ¡Igualdad, paz y solidaridad!" es el lema de este Comité.

Las personas organizadoras exhortaron a las autoridades federales y capitalinas a procurar la seguridad de las y los asistentes, con accesibilidad y libre tránsito.

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