Puerto Vallarta, Jal.- "Por ahorita respiramos tranquilidad, el ambiente se siente bien, relajado. Hay fiesta y mucha alegría. Jotería sí, violencia no", dice Charly, asistente al Vallarta Pride 2026 en Puerto Vallarta, Jalisco.

Al cumplirse este 22 de mayo tres meses del operativo contra Nemesio Oseguera "El Mencho" que resultó abatido, miles de personas de la diversidad sexual salieron este jueves a marchar por sus derechos, y también por seguridad.

Baile, abanicos, banderas LGBT+, dragas, gogos, puppys, osos, entaconadas y acaloradas a 35 grados caminaron por el centro de Puerto Vallarta.

Respiran "tranquilidad" en el Vallarta Pride a tres meses de operativo contra "El Mencho" (21/05/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

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La activista Kenya Cuevas y el pionero de la diversidad en México, Juan Jacobo Hernández se hicieron presentes, mientras que el cierre estuvo a cargo de la cantante Fey.

"No hay orgullo con dinero rosa, con desaparecidos, con despojos, con genocidios", protestaron algunos manifestantes.

Entre gritos como "esos mirones, también son maricones" y "derechos iguales para todas las diversidades", las personas de las poblaciones LGBT+ mostraron su orgullo después de los hechos de violencia de febrero pasado.

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Respiran "tranquilidad" en el Vallarta Pride a tres meses de operativo contra "El Mencho" (21/05/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

"Es que esto es Puerto Vallarta: es alegría, es diversión, es inclusión, es diversidad. Amemos Puerto Vallarta", dijo Cosmé Álvarez, uno de los organizadores del evento.

Como parte del Pride Vallarta, este año se instalaron puntos para aplicar vacunas contra el Mpox.

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